Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns heute mit dem Kriegerverein. Die Organisation gründete sich zum Ende des 19. Jahrhunderts in Grimmen. Fast 70 Jahre lang bestand der Verein. Gemeinsam mit dem geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder blicken wir auf das Wirken der städtischen Organisation zurück. Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Bild- und Textdokumente zur Verfügung.

Vereinsmitglieder waren Teilnehmer der Feldzüge von 1860, 1866 und des Deutsch-Französischen Krieges

Abzeichen des Kriegervereins Grimmen Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Der deutsche Kriegerbund wurde 1873 gegründet. Die Gründung des örtlichen Kriegervereins erfolgte am 2. September 1877. Gründungsmitglieder waren Teilnehmer an den Feldzügen 1860, 1866 und des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71. Mitbegründer des Vereins war Otto Horn, der später als Schlächtermeister einen eigenen Betrieb in der Mühlenstraße hatte und als „Hammelhorn“ in die Stadtgeschichte einging. Jedes Mitglied bekam in der Folgezeit eine Nummer in der Stammrolle des Vereins. Das Vereinsleben war militärisch strukturiert und kaisertreu ausgerichtet.

Kriegerdenkmal wurde aus Spendengeldern finanziert

Eine Krawatte des Kriegervereins Grimmen Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Am 3. Juli 1891 erfolgte die Einweihung des Kriegerdenkmals auf dem Friedhofsgelände. Um die Erinnerungsstätte zu bauen, sammelten die Vereinsmitglieder Spenden bei Geschäftsleuten und der Bevölkerung ein. An der Einweihungsfeier nahmen Schulklassen der Stadt sowie Abordnungen der Kriegervereine Demmin und Stralsund teil.

Dem folgte ein Festessen in dem am Markt gelegenen Hotel „Homeyer“. An jedem ersten Sonntagabend des Monats wurde ein Appell – also eine Versammlung – im Vereinslokal durchgeführt. Der monatliche Mitgliedsbeitrag betrug 35 Pfennig.

Im Jahr 1912 hatte der Kriegerverein 231 Mitglieder. Vorsitzender war Dr. Geißler und Schriftführer Rektor Waechter. Das Vereinsvermögen betrug zu diesem Zeitpunkt 1849 Goldmark. Jeder Vereinsangehöriger hatte einen Mitgliedsausweis. Die Satzung der Ortsgruppe war für alle Mitglieder bindend. Die Vereinsarbeit wurde durch Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder zu Vereinsveranstaltungen sowie durch Beträge von der Stadtkasse und Spenden finanziert. Bei Feierlichkeiten und Aufzügen musste jedes Mitglied die ihm verliehenen militärischen Orden und Auszeichnungen und das Vereinsabzeichen tragen. Zu den Veranstaltungen wurde immer die Vereinsfahne mitgeführt. Für die Unterstützungskasse für Sterbefälle zahlten die Mitglieder monatlich 25 Pfennig ein. Den angesammelten Betrag, höchstens 15 Reichsmark, bekamen die Hinterbliebenen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1922 wurde der deutsche Reichskriegerbund gegründet

Ein Mitgliedsausweis des Grimmener Kriegervereins Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Am 1. Januar 1922 wurde der deutsche Reichskriegerbund gegründet. Dem Preußischen Landeskriegerbund gehörte die Ortsgruppe Grimmen an. Diese unterstützte auch die hiesigen Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen. Ab 1924 kam es zur Bildung einer Jugendgruppe, die auch wehrsportlich tätig war. Langjährige Vorsitzende waren Dr. Wüstenberg und Walter Bunge. Im März 1938 wurden alle Mitglieder in den NS-Reichkriegerbund überführt. Die Auflösung der Organisation erfolgte 1945.

Walter Bunge hatte die Fahne des Vereins auf dem Dachboden versteckt – später wurde sie gestohlen

Wie Wolfgang Marder erklärt, existierte die Fahne des Vereins auch nach der Auflösung der Organisation. „Einer der Vorsitzenden – Walter Bunge – lebte in der heute noch existierenden Stadtvilla in der Strohstraße“, sagt der geschichtsinteressierte Leyerhofer und erklärt: „Dieser hatte nach meinen Informationen die Fahne des Vereins auf dem dortigen Dachboden verstaut. Bei späteren Sanierungsarbeiten wurde diese dann aber gestohlen.“

Von Raik Mielke