Grimmen: Künftigen Fünftklässler können reinschnuppern

Grimmen

Feuerspucken, Farbige Flammen und Luftballons, die sich scheinbar selber aufblasen. Diana Priske, Saskia Rindfleisch, Noura Zilouh und Anne Becker begeisterten die künftigen Fünftklässler der Regionalschule „ Robert Koch“ beim Tag der offenen Tür der Grimmener Schule. „Dies sind Experimente, die ihr künftig im Chemieunterricht durchführt“, erklärte Anne Becker.

Nur eine von vielen Stationen, welche die zukünftigen Schüler der fünften Klassen am Freitagnachmittag durchliefen. Traditionell ist der Tag der offenen Tür im Herbst für viele Grundschüler der erste Kontakt zur neuen Schule. So führte sie ein Rundgang durch das große Schulgebäude und hinein in die verschiedensten Fachräume, wo Lehrer und Schüler einen Einblick in den Schulalltag gaben. „Am besten gefällt mir die Sporthalle. Ich liebe Sport und wir konnten uns dort richtig austoben“, sagte Jannik Graumann.

Insbesondere für die Eltern interessant, war anschließend die Informationsveranstaltung in der Mensa der Schule. Hier erfuhren sie von der Schulleitung die wesentliche Aspekte der Arbeit an der Regionalschule und wichtige Informationen zum bevorstehenden Schulwechsel. So wurden beispielsweise die Lernform „Produktives Lernen“ und das Familienklassenzimmer vorgestellt. „Es hat sich gelohnt. Die Kindern wird auf eine sehr angenehme Art und Weise die neue Schule vorgestellt und für uns Eltern gab es wichtige Informationen“, lobte Mutter Kerstin Schwaab den Tag der offenen Tür.

Von Raik Mielke