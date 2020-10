Grimmen

Absagen, Verschiebungen, Ungewissheit – Kulturschaffende und Kulturliebhaber sowie alle, die einfach nur mal weggehen möchten, haben es coronabedingt nicht leicht. Doch es ist trotzdem allerhand Betrieb im Grimmener Kulturhaus und einige Veranstaltungen sind geplant.

„Wir haben erst alles vom Frühjahr auf den jetzigen Herbst verschoben, jetzt weiter ins nächste Jahr oder auch schon ein ganzes Jahr weiter“, erzählt Petra Ressel, Mitarbeiterin im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. „Die Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit oder werden in Gutscheine umgetauscht“, ergänzt Stadtsprecher Thorsten Erdmann. „Und wir sind sehr froh darüber, dass die Grimmener und unsere anderen Gäste so viel Geduld haben und sehr einsichtig sind und davon Gebrauch machen“, bedankt er sich bei den potenziellen Besuchern.

Agenturen halten noch durch

Noch würden die Agenturen, die Vertragspartner der Stadt Grimmen sind, durchhalten“, berichtet Petra Ressel. Aber wie lange noch? „Entscheidend wird die Lage im nächsten Frühjahr sein“, vermutet Erdmann. Wenn dann immer noch kaum Veranstaltungen durchgeführt werden können, werden seiner Meinung nach viele Agenturen und Künstler aufgeben müssen. „Aber wir sind optimistisch, im Frühjahr beispielsweise die Radio-B2-Schlagerparty hier durchführen zu können“, sagt er.

Viele fest geplante und teilweise traditionelle Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. Travestieshow und Schlagerparty gab es nicht. Auch die Grimmener Weihnachtsgala und das Adventskonzert wird es 2020 nicht geben. Dennoch ist allerhand los im Haus. „Wir müssen neue Wege gehen, um unser Kulturhaus sinnvoll auszulasten“, sagt Erdmann.

Azubis büffeln in Grimmen

Deshalb etabliert sich die städtische Einrichtung jetzt auch als Bildungszentrum. Wochentags ist deshalb seit Mitte September und vorerst bis zum Jahresende das Studieninstitut Vorpommern mit Sitz in Greifswald im Haus, um Auszubildende zu unterrichten. Petra Ressel: „In den Vorjahren haben sie den großen Saal für Prüfungen und Eignungstest genutzt.

Jetzt bieten sie auch den normalen Unterricht für künftige Verwaltungsmitarbeiter hier an, weil bei unserem Platzangebot alle Corona-Hygieneregeln optimal eingehalten werden können.“ Abstand halten, separate Ein- und Ausgänge, genügend Toiletten, Parkplätze – all das sei kein Problem. Und aufgrund der Größe des Saales gebe es am Platz der einzelnen Schüler keine Maskenpflicht. Etwa 66 Auszubildende vorrangig aus Vorpommern kommen so täglich nach Grimmen.

Politik im Haus

Außerdem finden jetzt regelmäßig die Kreistagssitzungen Vorpommern-Rügens im Grimmener Kulturhaus statt. Die nächste übrigens am 12. Oktober. Falls dann nicht alle Tagesordnungspunkte abgehandelt werden können, gibt es einen Folgetermin am 19. Oktober. Allein im Oktober sind sechs Ausschusssitzungen der Stadt Grimmen im Saal angesetzt. Auch die Stadtvertretersitzungen werden dort durchgeführt.

Seitdem die Sportler wieder aktiv sein dürfen, treffen sich Mitglieder des Tanzsportvereins mit jeweils maximal 20 Personen ebenso wöchentlich im Saal zum Training wie die Musiker des Grimmener Jugendblasorchesters, die ihre Proben jetzt dorthin verlagern, weil der Platz es hergibt. Maximal 40 von ihnen dürfen jeweils dabei sein. Bei den Mitgliedern der Grimmener Blasmusik, die ebenfalls wöchentlich proben, sind es 20 Bläser.

Lesung mit Kreibohm

„Wir wollen aber auch mutig sein und planen jetzt bis zum Jahresende einige wenige kleine Veranstaltungen unter Coronabedingungen“, informiert der Stadtsprecher. Dazu zählt unter anderem eine Lesung mit Stefan Kreibohm am 7. November um 18 Uhr im großen Saal, zu der etwa 150 Personen zugelassen werden. „Wenn viele Familien dabei sind, können es auch mehr sein“, sagt Erdmann.

Der Kartenverkauf dafür beginnt in der nächsten Woche. Aufgrund der großen Abstände im Saal können die Masken am Sitzplatz abgenommen werden. Jeder Besucher müsse sich aber in die Anwesenheitsliste eintragen, die vier Wochen aufbewahrt wird. Bereits stattgefunden haben im Saal zwei Jugendweihefeiern, eine dritte ist am 21. November vorgesehen.

Weihnachtsmarkt und Konzerte geplant

„Auf jeden Fall wollen wir versuchen, den Indoor-Weihnachtsmarkt im Kulturhaus und auch den auf dem Grimmener Marktplatz durchzuführen“, sind sich Petra Ressel und Thorsten Erdmann einig. Stattfinden soll er vom 26. bis 28. November. Heute tagt der Marktbeirat und trifft dazu weitere Entscheidungen.

Geplant sind auch Veranstaltungen wie ein Bad-Penny-Konzert am 19. Dezember um 20 Uhr – allerdings ohne Tanz, und das traditionelle Weihnachtsessen für Einsame, organisiert von der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“, dem Seniorenbeirat und dem Bürgermeister Benno Rüster. Ein Konzert des Jugendblasorchesters Anfang Dezember ist außerdem vorgesehen.

