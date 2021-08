Süderholz/ Zarrendorf

Erstmals in diesem Jahr öffnen die Künstler der Region für Besucher und Interessierte die Pforten zu ihren kreativen Arbeitsplätzen und laden zu den Kunst:Offen Wochen ein. Das künstlerische Angebot ist vielfältig und die Ausstellungen mit neuen Objekten und unbekannten Werken bestückt. „Zu jedem Kunst:Offen wechselt die Ausstellung in der Kuhnstalle. Ab heute sind alle Arbeiten zu sehen, die im letzten Jahr entstanden sind“, berichtet Lutz Wierszbowski, alias Luwi.

Das zeigt schon die neue Büste in der Mitte der Galerie in Willershusen. „Holzkopf mit Aluhut“ lässt den einen oder anderen Besucher beim ersten Blick schmunzeln. Durch die verspiegelte Säule hinter der Büste, sieht der Besucher erst den Namen und nebenbei kann sich der Betrachter selbst betrachten. Die Werke des Künstlers stimmen zeitgemäße Themen an. Auch der Klimawandel könnte in Form von Eisbären und schmelzenden Schneemann Farbe annehmen.

Aber das ist selbstverständlich Interpretationssache. „Bei Künstlern muss nicht hinter jedem Bild eine vorformulierte Aussage stecken“, weiß Wierszbowski. Auf die Frage der Besuchergruppe, welche Bedeutung sich hinter dem Bild befindet, auf dem sich eine Schlange und ein Mann küssen, antwortet Luwi: „Ein Mann küsst eine Schlange“. Es muss eben nicht immer alles von den Lippen abgelesen werden. Auch den Herrschaften fallen die neuen Werke auf. Beginnt an einer Ecke von Gemälden eine neue Schaffensperiode? Darüber schmunzelt selbst der Künstler.

„Auf manche Ortsnamen ist es, nicht einfach einen Reim zu bilden“

Neben der Malerei widmet sich der Künstler auch Keramiken und Skulpturen, die im Garten des Hauses präsentiert werden. Auf einer blauen Schale sitzt eine Dame und streckt ihre Füße ins Wasser. „Das hat die Natur übernommen. Als ich gestern alles arrangiert habe, hat es geregnet“, erklärt der Künstler. Passend zu dem Motiv.

Auch in Wort und Schrift lässt der Künstler seiner Inspiration freien Lauf. In einem Büchlein sind Limericks verfasst und mit passenden Bildern versehen. Zu jedem Ortsteil der Gemeinde Süderholz steht darin ein scherzhaftes Gedicht geschrieben. „Auf manchen Ortsnamen ist es, nicht einfach einen Reim zu bilden. Die bisherigen Besucher waren amüsiert“, erzählt Wierszbowski. Die kleinen Bücher wurden vom Künstler selbst gedruckt, gebunden und angefertigt. „Die Idee gibt es schon länger, ich habe immer mal wieder einen Vers geschrieben“, so Luwi weiter.

Farbkleckse im grauen Alltag

Auch in Willerswalde blieben Webstuhl und Pinsel in Schwung. „Alles ist frisch entstanden. Ein paar Schals sind noch vom letzten Jahr übrig, ansonsten webe ich das ganze Jahr bis Kunst:Offen“, sagt Barbara Theophile Hansen. Nebenbei begrüßt die Künstlerin im alten Speicher neue Besucher. Eine Gruppe aus Bad Sülze ist extra wegen ihrer gewebten Arbeiten gekommen. „Wir interessieren uns eher für die Töpfereien und Webereien. Die schönen Farben und die Verarbeitung sind hier toll“, sagen die Rentnerinnen einstimmig. „Ich bin zu Besuch bei meiner Schulfreundin und zufällig findet Kunst:Offen statt. Da verpasse ich in Berlin nichts. Das ist wirklich interessant“, weiß die Besucherin.

Anfassen erlaubt: "Textilien muss man fühlen", weiß Weberin Barbara Hansen. Quelle: Christin Assmann

Barbara Hansen rät jedem: „Sie dürfen alles ruhig anfassen, das ist kein Museum. Textilien muss man fühlen“. Der gelernten Weberin macht die Arbeit und der Umgang mit Farben viel Spaß. „Wie man sehen kann, mag ich es bunt. Ich setze überall Farbkleckse im grauen Alltag“, betont die Künstlerin. Ob am Webstuhl oder auf der Leinwand – das Atelier leuchtet in unterschiedlichen Tönen. „Das Weben ist mein Beruf und das Malen mein Steckenpferd. Mir bereitet beides große Freude“, so Hansen weiter.

„Ich probiere alle Techniken aus-mal abstrakter, mal konkreter. Bei vier Bildern habe ich das Speed Painting angewendet – malen in 15 Minuten. Warum das alles Tiermotive sind, kann ich gar nicht sagen“, bemerkt die Künstlerin. Die Weberei wird an allen vier Wochenenden geöffnet im Rahmen der Aktion geöffnet. „Ich bin froh, dass Kunst:Offen stattfindet und bin gespannt, wie die Besucher das Angebot dieses Jahr annehmen“, sagt Hansen.

Vorsicht! Die Farbe ist noch nicht getrocknet

Auch Künstler Randolph Wolf aus Zarrendorf begrüßt die Kunst:Offen Wochen. „Endlich können wir auch uns auch mal umschauen. Das ist eine tolle Gelegenheit, die wir brutal ausnutzen werden“, sagt Wolf lachend. Sein Atelier ist am 04. und 05. September noch einmal geöffnet. „Anders hätte ich das nicht hingekriegt. Ich muss noch eine Arbeit für die Ausstellung in Putbus fertigstellen, daran male ich auch jetzt. Vorsicht! Die Farbe ist noch nicht trocken“, so Wolf weiter.

In Zarrendorf können Besucher dem Künstler bei der Arbeit zu sehen, auch Randolph Wolf ihn gerne für Interessenten ablegt. Quelle: Christin Assmann

Die Möglichkeit selbst als Besucher Kontakt zu anderen Künstlern in der Umgebung aufnehmen zu können, sich auszutauschen und die Werke anderer sehen zu können, gibt es sonst nicht in so vielfältiger Form. Außerdem freut sich der Künstler, wieder seine Werke zeigen zu können und Besucher in seinem Atelier zu empfangen. „Bis jetzt waren viele aus dem Ort da, das war in den Jahren davor nicht so. Vielleicht sind meine Figuren bekannter geworden“, bemerkt der Künstler.

Auf allen Bildern sind seine Figuren präsent. Über die Jahre haben sich Anordnungen, Vitalität, Farbgebung und Zusammenspiel verändert. Ideen für neue Projekte hat der kreative Arzt schon im Kopf. „Acht Bilder mit Landschaften plane ich. Dann können sich die Figuren weiterentwickeln und wandern“, sagt der 70-Jährige.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Bild erfreut sich in diesem Jahr großer Beliebtheit unter den Bestaunern. Mehrere Ebenen mit goldenen Figuren auf schwarzen Grund könnten eine Berglandschaft mit Sonne darstellen. „Ich möchte nicht meine eigenen Gedanken dazu zeigen. Ich möchte, dass bei den Betrachtern eigene Geschichten zu meinen Bildern entstehen, so wie sie die Kunst wahrnehmen“, erklärt Wolf. „Ich weiß selbst nicht, was es wird, bis es fertig. Genauso wie Picasso, da bin ich doch in guter Gesellschaft“, Die Zeit, die sich der Einzelne nehme, würde die eigenen Interpretationen zu den Figuren von selbst formen. Und die dürfen sich die Besucher gerne im Zarrendorfer Atelier nehmen, während die Farbe trocknet.

Von Christin Assmann