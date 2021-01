Grimmen: Kursana-Bewohnerin wird heute 100 Jahre alt 

Grimmen

Als sie geboren wurde steckte die Weimarer Republik noch in den Kinderschuhen. Sie erlebte den Beginn des Zweiten Weltkrieges als 18-Jährige. Wurde nach den verheerenden Kriegsereignissen vertrieben und führte anschließend ein arbeitsreiches Leben. Seit einigen Tagen lebt sie im Grimmener Kursana-Domizil und feiert am Freitag ihren 100. Geburtstag. Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte Frieda-Anna Schaude im Pflegeheim der Stadt. Sie lächelt, freut sich auf ihren ganz besonderen Ehrentag und erzählt aus ihrem ereignisreichen Leben.

Die Jubilarin verbrachte ihre Kindheit in Schlesien

Geboren und aufgewachsen ist Frieda-Anna Schaude im schlesischen Rothkirch. Mit 18 Jahren heiratet die heute 100-Jährige ihren ersten Mann. „Ich hatte dort eine schöne Kindheit und Jugend. Bis der Krieg kam“, sagt die Jubilarin. Zu dieser Zeit arbeitet Frieda-Anna Schaude in der Landwirtschaft. „In der Region, in der ich gelebt habe, waren alle in der Landwirtschaft tätig“, sagt sie. Mit Kriegsende musste sie flüchten und kam zuerst für zwei Wochen in ein Quarantänelager nach Brandenburg. „Schließlich führte uns der Weg nach Cottbus, wo für mich ein neues Leben begann“, beschreibt sie.

Im Jahre 1970 heiratet die Jubilarin ihren zweiten Mann. Sie hat vier Kinder, sechs Enkel und sogar schon Urenkel.

Nach dem Krieg prägte harte Arbeit das Leben der 100-Jährigen

Ihr Leben war stets geprägt durch harte Arbeit. Und dies genoss Frieda-Anna Schaude. „Das Schönste an meinem Leben. Ich durfte immer arbeiten“, sagt sie. Nach dem Krieg beginnt sie ihre berufliche Tätigkeit bei der Reichsbahn. „Zuerst habe ich Kohle und Schlacke geladen, also eine sehr körperliche Arbeit. Später war ich in der Schlosserei und habe mich um die Lokomotiven gekümmert, bevor ich letztendlich auf dem Hilfszug arbeitete. Mit diesem waren wir ständig unterwegs und mussten entgleiste Züge wieder aufgleisen“, beschreibt die 100-Jährige.

Aber das Arbeiten und ein durchstrukturierter Tag waren für die Jubilarin das pure Lebensglück. „Ich bin morgens um drei Uhr aufgestanden und habe mich um das Viehzeug gekümmert. Dann wurde das Frühstück vorbereitet und um sechs Uhr ging es dann zur Arbeit. Wenn ich um 16 Uhr wieder zu Hause war, warteten schon die Tiere und auch der Haushalt musste gemacht werden“, beschreibt sie ihren Tagesablauf und glaubt, dass dies einer der Gründe ist, warum sie nun geistig und auch körperlich dem Alter entsprechend fit ihren 100. Geburtstag feiern kann.

„Wer rastet, der rostet“ scheint das Lebensmotto der Jubilarin zu sein. Auch heute steht sie jeden Morgen um fünf Uhr auf. „Ich brauche keinen Wecker. Bin immer zur gleichen Zeit wach“, sagt sie.

Keine Angst vor Corona – eine große Party ist trotzdem nicht möglich

Bis vor Kurzem lebte sie in ihren eigenen vier Wänden in Cottbus. „Ich habe mich um das 3000 Quadratmeter große Grundstück gekümmert und war bis vor wenigen Tag lediglich in einer Tagespflegeinrichtung in meinem Ort“, erklärt sie.

Da ihre Kinder in Grimmen leben, war sie hier schon häufiger zu Besuch. Seit dieser Woche ist Frieda-Anna Schaude nun ganz in die Trebelstadt gezogen. „Ich fühle mich sehr wohl. Hier gibt man sich so viel Mühe – auch in diesen schweren Zeiten“, sagt sie. Damit spricht die Jubilarin das Thema Corona an. „Ich habe keine Angst vor dem Virus. Dafür habe ich schon zu viel erlebt. Und hier passen alle Pfleger sehr gut auf, dass uns nichts passiert“, meint sie.

Eine große Party hätte sie sich anlässlich des 100. Geburtstages schon gewünscht. Aber in Pandemiezeiten darf lediglich ihre Tochter sie besuchen. Doch das Pflegeteam aus dem Grimmener Kursana-Domizil hat sich einiges einfallen lassen, um der Jubilarin einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Aufgeregt ist Frieda-Anna Schaude nicht. „Dafür habe ich schon zu viele Geburtstage erlebt. Aber freuen tue ich mich riesig“, gibt sie zu und sagt: „Der 101. Geburtstag wird dann hoffentlich wieder groß gefeiert.“

Die OSTSEE-ZEITUNG wünscht alles erdenklich Gute und eine schöne Zeit in der neuen Heimat.

Von Raik Mielke