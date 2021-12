Grimmen: Kursana Chor singt auf eigenem 24. Jubiläum

Grimmen

„Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König!“ hallt es jeden Montag durch das Kursana-Domizil in Grimmen. Denn zum Einsingen des Heimchores passe dieser Kanon, der aus dem 19. Jahrhundert stammt und mittlerweile zu Geburtstagen, in Kindergärten und eben überall, wo man froh sein möchte, gesungen wird. Und das seit nunmehr 24 Jahren. Marlis Zillmann hatte die Idee für diesen Chor.

Bei der früheren Ergotherapeutin des Domizils gehörte ebenfalls Gedächtnistraining zum Betreuungsprogramm. „Mit Singen trainiert man das Gedächtnis enorm. Also warum kein Chor“, erinnert sich Zillmann. Damit ist die erste Note der hausinternen Gesangsgruppe erklungen. Heinz Radmann ist Chormitglied der ersten Stunde und möchte diese montäglichen Stunden auch nicht missen. Mit Werner Brandenburg aus dem Betreuten Wohnen hat der Chor einen ständigen musikalischen Begleiter mit der Harmonika, ebenso wie Inge Schlaak, die Mundharmonika spielt und zu den Chorstunden ins Domizil kommt.

Inzwischen ist Marlis Zillmann Rentnerin und leitet weiterhin jeden Montag den Chor – und das mit ausgesprochenem Vergnügen, wie sie selbst bekundet. „Wir sind der Chor der ersten Strophen,“ sagt sie fröhlich. Die Erklärung dafür ist leicht verständlich: „Jeder kennt das, wer kann schon eine zweite oder gar dritte Strophe eines Liedes“. Allerdings umfasst das Repertoire des Grimmener Kursana-Chors über 100 Lieder – alle sind nummeriert.

Die Zahl bestimmt das Lied

Besonderer Clou der montäglichen Chorprobe: Jeder darf eine Zahl sagen – und los geht’s mit der ersten Strophe. Das sorge bei den Mitgliedern für große Freude und ein eigenständig wechselndes Programm. Eingeteilt ist das Repertoire in verschiedene Genres: Wald- und Jagdlieder, Seemannsweisen, Gassenhauer, Songs zum Einschlafen, Kinderlieder, Stücke nach Jahreszeiten geordnet und das englische „My Bonnie is over the Oceane“.

Jüngstes Mitglied ist die 100-jähirge Frieda-Anna Schaude. Quelle: privat

Doch coronabedingt sei der Chor etwas eingerostet. Aber das wird wieder, ist sich Marlis Zillmann sicher. Jüngster Neuzugang im Chor ist Frieda-Anna Schaude, die im Februar ihren 100. Geburtstag im Domizil feierte und wenige Tage zuvor erst aus Cottbus nach Grimmen gezogen war. Frieda-Anna Schaude hat noch gute Erinnerungen an den Betriebschor der Cottbuser Eisenbahner. Warum also nicht einen neuen gesanglichen Versuch starten.

Letzter Auftritt zum eigenen 24. Geburtstag

Zu Hochzeiten waren etwa 18 bis 20 Mitglieder im Heimchor, darunter auch ehemalige Sänger. Diese Sangesgemeinschaft machte sich nicht nur selbst Vergnügen, sie war gewissermaßen auch ein Exportschlager, für den die Heimleitung eigens Chorkleidung spendierte. Viele Auftritte hatten die fröhlichen Kehlchen auch außerhalb des Domizils. Darunter zusammen gestaltete Feste in Greifswald und Gesangseinlagen in Kindergärten und Schulen. Natürlich auch bei den hauseigenen Festen im Domizil.

Jüngst kam der Chor zusammen, um seinen 24. Geburtstag zu feiern. „Es war schön“, sagt Marlis Zillmann, „Aber schöner war es, als sich der Chor verrückte Sachen für sein Jubiläum ausdenken konnte. So zum Beispiel in voller Stärke bei McDonalds Burger zu vertilgen. Die anderen Gäste haben nicht schlecht geguckt.“ Auf solche verrückten Zeiten freuen sie sich jetzt wieder.

Von Martina Krüger