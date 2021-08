Grimmen: Ladendieb im Baumarkt erwischt

Grimmen

Eine potenzieller Ladendieb konnte am Donnerstagnachmittag in Grimmen geschnappt werden. Gegen 13.30 war den Mitarbeitern im EGN-Baumarkt aufgefallen, dass ein Mann sich verschiedene Produkte in einen mitgebrachten Stoffbeutel packt. Anschließend wollte der 55-Jährige den Markt verlassen – allerdings nicht über die Kasse und den Haupteingang. Daraufhin war er von Mitarbeitern angesprochen worden.

Der potenzielle Ladendieb ließ dann den Stoffbeutel fallen und versuchte zu fliehen. Den Mitarbeitern gelang es aber, ihn festzuhalten, bis die Polizei eintraf.

Dieb ist der Polizei bekannt

Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass es sich bei dem Einwohner aus Tribsees um einen erheblich polizeibekannten Mann handelt, der bereits öfter aufgrund ähnlicher Delikte die Bekanntschaft mit den Beamten machen musste.

Bekannt ist er auch aufgrund seines Alkoholkonsums. Auch am Donnerstag wurde bei ihm wieder ein sehr hoher Pegel festgestellt – der Atemalkoholwert betrug 3,06 Promille.

Ob der Tribseeser mit den Baumarktprodukten, die er stehlen wollte, vorhatte zu renovieren, ist nicht geklärt. Dazu gehörten auf jeden Fall unter anderem ein Baustellenradio sowie Malerband und Abtönfarbe.

Von Almut Jaekel