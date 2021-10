Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ wollen wir in den nächsten Wochen bedeutende Ärzte aus der Grimmener Stadtgeschichte vorstellen. Heute erzählen wir die Geschichte von Landarzt Dr. med. Wilhelm Wüstenberg. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Bild- und Textdokumente aus dem Hause Wüstenberg zur Verfügung.

Wilhelm Wüstenberg war Landarzt in Grimmen – mit Unterbrechung als Stabsarzt in Frankreich im Ersten Weltkrieg und ab 1939 als Oberarzt in Polen und Russland. Der damalige Kreis Grimmen war seit 1906 sein Wirkungsfeld. In Grimmen gab es damals drei praktische Ärzte und einen Amtsarzt. In den 1920er-Jahren wurde der Kreis Grimmen in Versorgungsbezirke eingeteilt. Der Bezirk von Dr. Wüstenberg umfasste die Dörfer von der Trebelstadt aus bis nach Kirch Baggendorf. Hinzu kamen die Ortschaften Turow, Strelow, Glewitz, Brönkow, Vietlipp, Gerlachsruh, Jessin, Dönnie, Rakow und Bretwisch.

Mit dreieinhalb Pferdestärken auf dem Weg zum Patienten

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg gab es noch keinen Sonntagsdienst. Es war auch kein Krankenhaus da, in das man die Patienten legen konnte. Das heißt, der Landarzt musste zu den Patienten seines Versorgungsbezirks fahren. Wilhelm Wüstenberg legte seine Fahrprüfung am 1. März 1908 ab. Wie aus der Familienchronik hervorgeht, wurde das fahrerische Talent damals nur sehr sporadisch geprüft.

„Die Fahrprüfung bestand in der fehlerfreien Einfahrt und dem Rückwärtsfahren durch das Tor der Maschinenfabrik Fritz Heydemann – später Molkereigenossenschaft – und der Rundfahrt um den Hof“, heißt es in dem Bericht von 1966. Anschließend bekam der Arzt einen Kraftwagen namens „Cyklonette“ von der Maschinenfabrik Cyklon Berlin. Dieses Gefährt hatte lediglich dreieinhalb Pferdestärken, aber der Landarzt war somit mobil und konnte zu seinen Patienten fahren.

Doch zu manchem Kranken konnte Dr. Wüstenberg nur fußläufig gelangen. In der Familienchronik heißt es: „Manchmal wurde man auch gezwungen, die Schienen entlangzugehen. Dann war der Krückstock gut. Bis nach Hirschgrund – kurz vor Toitz-Rustow – reichte sein Bezirk. Da lag ein Bahnwärterhaus mitten im Walde. Dr. Wüstenberg war auch Bahnarzt. So musste er die Angestellten oder Beamten der Bahn bis Woldeforst und Zarrendorf behandeln.“

Immer im Sinne des Patienten – bei Tag und Nacht

Auf einem alten Rezeptformular steht geschrieben: „Sprechstunde 8–10 Uhr“ vormittags. Doch wie die Quellen beschreiben, waren diese zeitlichen Einschränkungen für den Doktor nur Schall und Rauch. „Um sechs oder sieben Uhr morgens kamen die ersten Patienten mit dem Zug oder dem Milchwagen reingefahren. Um dreiviertel Zwölf noch einmal ein Schub. Dazwischen verarztete man die Grimmener, machte schnell zwischen zwei Zügen Stadtbesuche“, heißt es. Pünktlichkeit war bei dieser Vielzahl von Terminen erforderlich.

Ein originaler Rezeptzettel von Dr. med. Wüstenberg. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Und so ging es tagein, tagaus und zu jeder Tages- und Nachtzeit. „Schlimm war es im Winter, wenn die Nachtglocke oder das Telefon läuteten. Zunächst an das Flurfenster und in die Dunkelheit hinein gefragt nach Namen, Straße, Beschwerden. Jawohl, ich komme. Auto angekurbelt, raus auf die Landstraße. Nur nicht den Spaten vergessen – vielleicht gibt es Schneeverwehungen.“ Routine damals für die engagierten Landärzte.

Selbstständiges Handel war gefragt: Von der Schrotverletzung bis zur Amputation

Damals mussten die Ärzte selbstständig handeln – auch in beinahe aussichtslosen Situationen. So behandelte er Verletzungen durch Schrot, entfernte Fremdkörper – selbst aus dem Auge oder dem Rachen, untersuchte den Mageninhalt seiner Patienten oder nahm kleinere chirurgische Eingriffe vor. Dann beispielsweise, wenn es darum ging ein Abszess oder Furunkel zu spalten. Zudem musste er während seiner Tätigkeit Gliedmaßen einrenken oder Gliedmaßen amputieren.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders geschätzt war Dr. Wüstenberg für seine Arbeit als Frauenarzt. Hierbei war es oft nicht leicht, bei Entbindungen oder Fehlgeburten unter kaum vorstellbaren Bedingungen, Hilfe zu leisten. Beliebt war er zudem bei den jüngsten Patienten, hatte er in seiner Schreibtischschublade doch immer eine dicke Tafel Blockschokolade für die Tapferen.

Seit 1942 ruht Dr. Wilhelm Wüstenberg auf dem Friedhof in Grimmen. Zuvor lag er – während des Zweiten Weltkrieges – bereits schwer krank in einem Lazarett in Berlin.

Von Raik Mielke