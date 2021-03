Grimmen: Leiterin des Kursana Domizils verschenkt 160 Gerberas

Grimmen

Irene Salomo, Direktorin des Grimmener Kursana Domizils, wird am heutigen Tag zur Blumenfee. „Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir den Internationale Frauentag feiern und die Frauen ehren“, sagt sie. Die 80 Bewohnerinnen und 30 Mieterinnen in den Wohnanlagen leben in einer angespannten Zeit. Ebenso alle Mitarbeiterinnen, die neben ihrer Arbeit auch beim Home-Schooling und der Kinderbetreuung besonderes leisten müssen. Gerade deshalb will das Domizil nicht mit der Tradition brechen und den Frauentag gebührend und natürlich coronakonform begehen.

In der Küche wird extra eine Torte gebacken und 160 Gerberas sind bestellt, die die Direktorin und ihre engsten Mitarbeiter jeder Bewohnerin, jeder Mieterin im Betreuten Wohnen und natürlich den 50 Mitarbeiterinnen am Frauentag persönlich überreichen werden.

Von Raik Mielke