Die Grimmener Stadtbibliothek ( Bertolt-Brecht-Straße 39) feiert am 24. Oktober, den „Tag der Bibliotheken“. Von 10 bis 12 Uhr werden Leser und Gäste deshalb herzlich in die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek eingeladen. Unter anderem kann zwischen neuen Medien und in einem kleinen Bücherflohmark gestöbert werden.

17000 Medien zur Wahl

In der Grimmener Stadtbibliothek können die Leser und Nutzer etwa 17 000 Bücher, Hörbücher, DVDs und Spiele ausleihen. Besonders beliebt sind Küstenkrimis, Küstenromane und Biografien. Am „Tag der Bibliotheken“ werden auch neue Produkte aus der Region etwa die „Stralsund-Krimis“ vom Strandläuferverlag vorgestellt.

Termine auch nach Absprache

Übrigens, die Jahresgebühr in der Grimmener Stadtbibliothek kostet lediglich 10 Euro. Wer eher wenig liest kann für 1 Euro maximal zehn Bücher für eine Frist von vier Wochen ausleihen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind von den Gebühren befreit. Geöffnet hat die Bibliothek am Montag von 10 bis 15 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Es können aber auch Termine nach Absprache vereinbart werden.

