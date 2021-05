Grimmen: Linden in der Greifswalder Straße bekommen Kopfschnitt

Grimmen

Wer am Freitag in der Greifswalder Straße in Grimmen unterwegs war, wird sich gewundert haben: Drastisch wurden die Linden entlang der Straße zurückgeschnitten. Der Verkehr war per Ampel halbseitig gesperrt, es bildeten sich sogar kurzzeitig Staus bis auf die B 194.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben uns entschlossen, aus den dortigen Linden Kopflinden zu machen“, erklärt Stadträtin Heike Hübner, was dort vor sich ging. Das sorge für Belichtung auf Gehweg und Straße. Außerdem hätten mehrere Anwohner bei der Stadt ihre Sorgen geschildert, weil die Linden zu dicht an die Häuser gewachsen waren.

Die Maßnahme sei mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen abgestimmt und werde von der Fachfirma „Pommern Natura“ aus Loitz ausgeführt, sagt Heike Hübner. Als optimaler Zeitraum sei jetzt die Zeit direkt vor dem Austrieb genannt worden. Die Bäume der dortigen Allee müssen nun regelmäßig alle drei Jahre zurückgeschnitten werden, damit die Linden die gewünschte Form halten.

Von Almut Jaekel