Grimmen

Am Freitagmorgen um 8.32 Uhr fiel den Polizisten aus dem Revier in Grimmen ein Mann auf, der im Innenring auf seinem Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs war. Sie kontrollierten den 52-Jährigen und stellten einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille fest.

Es war nicht das erste Mal, dass der Grimmener betrunken auf dem Rad unterwegs war. Die Polizei beantragte bereits beim Landkreis, dass dem Mann das Radfahren gänzlich untersagt werden soll. Die Prüfung ist derzeit noch in Bearbeitung. Der alkoholisierte Radler muss sich nun zunächst ein weiteres Mal wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Lesen Sie auch

Von Carolin Riemer