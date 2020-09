Grimmen: Marktplatz sollte 1936 zum Appellplatz umgestaltet werden

Grimmen

In einer weiteren historischen Serie schauen wir in den kommenden Wochen auf bauliche Maßnahmen in der Stadt Grimmen, die vor einigen Jahrzehnten das Stadtbild verändert haben und zum Teil bis heute prägen. Nachdem zuvor langjährige und verdienstvolle Bürgermeister sowie Organisationen der Zeit des Nationalsozialismus eine Rolle spielten, geht es nun im ersten Teil der neuen Serie um historische Bautätigkeiten in den 1930er Jahren in der Grimmener Innenstadt. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür historische Fotoaufnahmen sowie Textdokumente zur Verfügung.

Neupflasterung der Langen Straße von Bürgern lange ersehnt

Mitte der 1930 Jahre hatte Grimmen etwas mehr als 6000 Einwohner. Diese sehnten sich seit vielen Jahren nach der Neupflasterung der Langen Straße. 1934 war es dann endlich so weit. In der Grimmener Kreiszeitung wurde am 18. März des Jahres 1934 ein Artikel unter der Überschrift „Grimmens Langestraße – ein doppeltes Meisterstück“ veröffentlicht.

Anzeige

„Am Montag begann zur Freude der gesamten Einwohnerschaft der Kreisstadt die seit Jahren ersehnte Neupflasterung der Langenstraße, der Hauptstraße der Stadt, deren Pflaster schon seit langem all jene Zeichen in starkem Maße aufweist, an denen Straßen reich sind, wenn sie altersschwach und altersmüde sind.“ Mit diesem sehr bildlich beschriebenen Satz startete der Zeitungsartikel.

Weitere OZ+ Artikel

In der Grimmener Kreiszeitung wird als Grund für den hohen Verschleiß der zunehmende Verkehr im Zentrum der Stadt genannt. „Aber – Stettin war weit, und so blieb diese Staatsstraße jahrelang so, wie sie war“, kritisiert der Autor des Artikels.

Als Material dienten damals Mansfelder Kupferschlackensteine

Erst durch das große Bemühen von Landrat Dr. Dr. Braun gelang es 1934, eine Zusage für die Neupflasterung zu bekommen. „Am 12. März wurden die ersten Steine des altersmüden Pflasters aufgenommen. Für die Arbeiten war damals das Kreisbauamt zuständig. Die Aufsicht hatte Kreisbaumeister Friedrich. Ausgeführt wurden sie von Steinsetzmeister Bohn aus Alt-Zarrendorf, dessen beiden Söhne in diesem Zuge zugleich ihre Meisterprüfung ablegen sollten.“

Als Material dienten damals Mansfelder Kupferschlackensteine, die aus Eisleben kamen. Insgesamt galt es, hiermit eine Fläche von 2634 Quadratmetern zu pflastern. Die Lange-Straße ist vom Greifswalder Tor bis zum Marktplatz 360 Meter lang. An der schmalsten Stelle hatte sie damals eine Breite von sechs Metern. Am breitesten war sie mit elf Metern am Markt. Die Pflasterungskosten betrugen damals je Quadratmeter 13,67 Mark, die Steine selbst kosteten für einen Quadratmeter 9,60 Mark.

Die alten Steine wurden nach Abtshagen gebracht. Hiermit sollte die Chausseestrecke zwischen Abtshagen und Steinhagen verbreitert werden. Der ausgehobene Boden wurde in Tribsees zur Auffüllung der noch bestehenden Gräben verwandt. Geplant war es, die Arbeiten bis zum 8. April 1934 fertigzustellen.

Historische Aufnahme zeigt die Neupflasterung der Langenstraße im Jahre 1934 Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Neues Stadthaus bot unter anderem Platz für Polizeihafträume

Eine weitere wichtige Baumaßnahme, deren Ergebnis bis heute das Stadtbild prägt, war die Errichtung eines neuen Stadthauses. Das Gebäude hinter dem Rathaus, in dem sich heute das Standesamt befindet, wurde im Frühjahr 1937 übergeben. Zuvor mussten andere Gebäudeteile abgerissen werden. Im neuen Stadthaus wurden die Stadtkasse, die innere Stadtverwaltung, Polizeihafträume, eine Dienstwohnung für Polizeibeamte sowie das Stadthaus untergebracht.

Das neue Stadthaus wurde im Frühjahr 1937 baulich fertiggestellt und bezogen. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Bürgermeister Krakow wollte Marktplatz zu Appellplatz umgestalten

Aber nicht alle baulichen Vorhaben dieser Zeit konnten realisiert werden. Bürgermeister Krakow beispielsweise entwickelte bereits 1935 den Gedanken, den Marktplatz zu vergrößern und zu einem Appellplatz umzugestalten. Dies sollte durch die Freilegung des Rathauses und des neu erbauten Stadthauses realisiert werden.

Dazu war notwendig, die Gebäude neben dem Rathaus und jeweils eine Häuserzeile in der Knoch- und Buddeliner-Straße sowie einige Häuser in der Badstüberstraße abzureißen. Mit einigen Hauseigentümern wurden diesbezüglich bereits Vorverkaufsverträge geschlossen.

Im Jahre 1936 wurde durch den Bildschnitzer Auer aus Loitz im Auftrag der Stadtverwaltung ein Modell hergestellt, wie der Marktplatz dann aussehen sollte. Auf der im selben Jahr stattfindenden Ausstellung „Pommern wie es strebt und schafft“ in Stettin stellte Krakow das Projekt vor. Der damalige Bürgermeister war es dann aber auch, der feststellte, dass dieses Projekt zu dieser Zeit nicht realisierbar war.

Von Raik Mielke