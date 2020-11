Grimmen: Martinsfest, aber kein Weihnachtsmarkt

Grimmen

Die meisten haben sicherlich damit gerechnet – jetzt steht es offiziell fest: Auch in Grimmen fällt der Weihnachtsmarkt 2020 wegen Corona aus. Doch nicht alles ist abgesagt. Das Martinsfest können Kinder mit ihren Eltern und Großeltern am 11. November dennoch in der Trebelstadt begehen.

Freiluftgottesdienst mit Mantelteilung

Die Mantelteilung wurde im vorigen Jahr in der Marienkirche nachgespielt. Diesmal wird daran im Freien erinnert. Quelle: Raik Mielke

„Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Vorpommern-Rügen freuen wir uns, als Evangelische Kirchengemeinde Grimmen zu einem Freiluftgottesdienst an diesem Tag um 17 Uhr an der Südseite unserer Marienkirche einladen zu dürfen“, sagt die Diakonin der Evangelischen Kirche in Grimmen, Claudia Seitz. Dann soll im Gottesdienst an die Mantelteilung des heiligen Mannes mit einem armen Bettler erinnert werden. „Traditionell werde am 11.11. der Heilige Martin geehrt, der mit seinem Handeln zeigt, wie Gottes Liebe in unserem täglichen Leben sichtbar werden kann“, informiert sie.

Bläser werden gesucht

Das alles ist jedoch nur unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen möglich. „Wir bitten deshalb schon jetzt um Einhaltung des Mindestabstandes. Anschließend, so wünscht sich Claudia Seitz, sollen die Familiengruppen selbstständig und möglichst mit Laternen durch die Straßen der Innenstadt gehen. Seitz: „Dafür suchen wir noch Bewohner, die aus ihren Häusern Bläsermusik für die Kinder erklingen lassen und eine Laterne im Fenster oder vor der Tür aufstellen“, bittet sie um Unterstützung für dieses außergewöhnliche Martinsfest.

Pläne für Weihnachtsmarkt ad acta gelegt

Einen Weihnachtsmarkt wird es jedoch nicht geben – weder in der historischen Innenstadt noch den zweiten Teil des Marktes im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“. „Bis zum Schluss diskutierten wir die verschiedenen Varianten eines kleinen Weihnachtsmarktes in der Innenstadt beziehungsweise vor dem Kulturhaus. Hygiene- und Sicherheitskonzepte für den Weihnachtsbasar im Kulturhaus waren bereits erarbeitet“, informiert Stadtsprecher Thorsten Erdmann über die Pläne, die jetzt wieder verworfen wurden. Die neue Landesverordnung zum Schutz vor der Corona-Pandemie lasse keine Spielräume zu.

Rechtslage eindeutig

Stadtrat Roland Wildgans betont, dass diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei. „ Grimmen ohne seinen traditionellen kleinen, feinen Weihnachtsmarkt im Advent ist traurig, aber die Rechtslage ist eindeutig“, sagt er.

Überlegungen, den Weihnachtsmarkt in den Dezember zu verschieben, wurden aus organisatorischen Gründen verworfen. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand sagen, ob der Teil-Lockdown tatsächlich Ende November beendet wird“, begründet Thorsten Erdmann. „Die Vorbereitungen für einen solchen Markt und die Verschiebung würden mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Und ob dann überhaupt noch alle Partner und Händler mit im Boot sitzen würden, sei die nächste Frage.

Wintermarkt geplant

Vielleicht wird es Anfang 2021 einen Wintermarkt geben Quelle: Anja Krüger

Wenn es die epidemiologische Lage zulässt und mit der dann gültigen Landesverordnung in Einklang zu bringen ist, will die Stadt über einen kleinen Wintermarkt Anfang des kommenden Jahres nachdenken.

Festtanne kommt auf den Marktplatz

Auf jeden Fall wird es aber Weihnachtsstimmung auf dem Grimmener Marktplatz geben. Denn auch 2020 wird ein Weihnachtsbaum den Grimmener Marktplatz zieren. Er werde in der 48. Kalenderwoche aufgestellt und geschmückt. In diesem Jahr kommt der Baum, eine gut zehn Meter hohe Nordmanntanne, von einer Grimmener Familie.

Von Almut Jaekel