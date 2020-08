Grimmen

Seit etwas mehr als zwei Wochen läuft in Mecklenburg-Vorpommern wieder ein regulärer Schulunterricht. Deutschlandweit wird noch immer über die Freistellung von Lehrern, Maskenpflicht im Unterricht oder das Lüften von Klassenräumen diskutiert. Die OZ wollte von Schulleitern aus Grimmen wissen, wie der Schulstart aus ihrer Sicht gelaufen ist.

Angela Rüster ist Direktorin der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“. Sie berichtet, dass der Unterricht derzeit nach Plan verlaufe. Alle Klassen und Kollegen seien vor Ort. Für die vierte Klasse habe das Schuljahr ganz ungewohnt begonnen: „Normalerweise erwerben die Schüler das Schwimmabzeichen in der dritten Klasse. Wegen Corona hatte das nicht geklappt. Das haben wir nun nachgeholt.“ Die Viertklässler haben die Prüfung im Naturschwimmbad erfolgreich abgeschlossen. Nun seien die dritten Klassen dran.

Mundschutz für Lehrer, aber nicht für Hort-Erzieher

Eine große Erleichterung für die Bewältigung des Schulalltags sei die Regelung, dass alle Grundschüler eine gemeinsame Lerngruppe bilden, so die Schulleiterin. Die Kinder müssen sich deshalb im Gebäude nicht aus dem Weg gehen und auch auf dem Schulhof nicht getrennt werden. Das wäre ohnehin nicht so leicht, wird auf dem Hof doch gerade gebaut. Die Neugestaltung steht zum Glück kurz vor dem Abschluss.

Zum Glück sind die Bauarbeiten am Schulhof bald abgeschlossen, dann können alle Schüler der Grundschule "Friedrich-Wilhelm-Wander" hier gemeinsam in den Pausen toben. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GMN

Rüster erklärt, dass das Thema Masken für die Kleinen kaum eine Rolle spiele. Sie dürfen sich ohne Schutz auf dem Gelände bewegen, nur im Schulbus gelte Maskenpflicht. Anders sieht es für die Erwachsenen aus: Seit vergangener Woche Donnerstag müssen Lehrer in MV einen Mund-Nasen-Schutz tragen – innen und außen. Wie widersprüchlich es bei solchen Anordnungen dieser Tage zugeht, zeigt ein Blick auf den Schulhof: Lehrer, für die das Bildungsministerium zuständig ist, tragen Maske. Hort-Erzieher, für die das Sozialministerium zuständig ist, sind weiterhin ohne Maske unterwegs.

Hausmeister sorgt für regelmäßiges Lüften

Eine immer größere Rolle zum Vermeiden von Corona-Infektionen spielt das Lüften. Das ist derzeit eine der wichtigsten Aufgaben von Hausmeister Benno Diewock. Lange bevor die Kinder kommen, reißt er morgens die Türen und Fenster auf. Doch auch zwischendurch muss immer wieder für den Austausch verbrauchter Luft gesorgt werden. Viren könnten sich, so die aktuelle Einschätzung führender Wissenschaftler, andernfalls über die Luft verbreiten.

An der Grundschule "Friedrich-Wilhelm-Wander" in Grimmen freuen sich alle darüber, dass der Unterricht nach der Corona-Pause wieder vor Ort nach Stundenplan stattfindet. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GMN

Am Förderzentrum drei Lehrer im Homeoffice

Am Förderzentrum in Grimmen kann Heike Möller nicht auf alle Kollegen für den Unterricht zurückgreifen. Drei Lehrern mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko ist es gestattet, nicht vor ihrer Klasse zu unterrichten, sondern alternative Aufgaben im Homeoffice zu übernehmen. „Die Kollegen sind dennoch sehr aktiv“, versichert die Schulleiterin. „Sie bereiten Stunden für die Vertretungslehrer vor und übernehmen viel Organisatorisches.“

Auch ein Kind werde im sogenannten Distanzunterricht von einem dieser Lehrer betreut. Die Eltern des Schülers gehören zu einer Risikogruppe, sie kommen einmal wöchentlich, um schulische Inhalte zu besprechen. Die übrige Betreuung erfolge telefonisch.

Kinder haben das Masken tragen verinnerlicht

Am Förderzentrum wurden je zwei Jahrgänge zu einer Lerngruppe zusammengefasst. Die dritte mit der vierten Klasse, die fünfte mit der sechsten Klasse und so weiter gehören jeweils zu einer Gruppe. Nur sie dürfen die Pausen in abgetrennten Arealen gemeinsam miteinander verbringen.

Im Schulgebäude sorgt ein Einbahnstraßensystem für eine Trennung und innen gilt die Maskenpflicht, außer im Unterricht. Das funktioniere recht gut, sagt Möller: „Die Kinder haben das verinnerlicht und passen gegenseitig aufeinander auf. Aber natürlich toben sie auch und vergessen manchmal den Abstand.“ Das sei für die Aufsichtskräfte eine Herausforderung, die darauf achten müssen, dass sich Gruppen nicht durchmischen.

Digitales Lernsystem kurz vor dem Start

Christian Matthias, Direktor am Gymnasium in Grimmen, ist erleichtert: „Bei uns sind alle Lehrer und Schüler an Bord.“ Auch an seiner Schule gibt es Lerngruppen, die sich voneinander getrennt über das Schulgelände im Gebäude bewegen. Baulich sei das kein Problem, sogar unterschiedliche Toiletten wurden ihnen zugewiesen. Lediglich die Fachkabinette für Bio, Chemie oder Informatik müssten gemeinsam genutzt werden.

Für den Fall einer erneuten Schulschließung fühlt sich der Schulleiter besser vorbereitet als im Frühjahr: „Ich hoffe, dass unser digitales Lernmanagement-System ab September läuft. Es befindet sich aktuell im Aufbau.“ Eine Lehrerfortbildung habe dazu bereits stattgefunden. „Im vergangenen halben Jahr hat sich in MV im digitalen Bereich mehr bewegt als in den vergangenen zehn Jahren“, so Matthias.

„Wir unterschätzen die sozialen Folgen der Corona-Krise “

Doch er hofft, dass die Schüler auch weiterhin vor Ort lernen. Ihm fehle das Miteinander der Altersklassen. Die Möglichkeit, dass Jüngere von den Älteren lernen, entfalle durch die Trennung der Lerngruppen derzeit. Besonders sichtbar werde es im Bereich der Ganztagsschule oder der Schulband. Dort hätten früher Siebtklässler mit den Großen musiziert. Matthias glaubt: „Wir unterschätzen, welche sozialen Folgen die Corona-Krise noch haben wird.“

