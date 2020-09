Grimmen

In einer kleinen Serie stellen wir bedeutende und langjährige Bürgermeister der Grimmener Stadtgeschichte vor. Heute geht es um Max Pilgrim, der von 1963 bis 1984 die Geschicke der Stadt leitete. Der geschichtsinteressierte Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Dokumente zur Verfügung.

1946 kam Pilgrim zum Arbeitsamt nach Grimmen

Max Pilgrim wurde am 24. Juni 1921 als viertes Kind seiner Familie in Demmin geboren. Er besuchte acht Jahre lang die Stadtknabenschule. Nach Beendigung seiner Schullaufbahn erlernte Pilgrim in der Zeit von 1935 bis 1938 den Beruf eines Kaufmanns im Lebensmittelbetrieb.

Nach erfolgreichen Abschluss der Gesellenprüfung vor der Industrie- und Handelskammer in Greifswald erhielt er von 1938 bis 1940 eine Verwaltungsausbildung beim Arbeitsamt in Stralsund. Die sich anknüpfende Stelle als Arbeitsvermittler in Demmin konnte er nur sehr kurze Zeit ausüben, da er 1940 zum Reichsarbeitsdienst und im darauffolgenden Jahr zur Wehrmacht einberufen wurde.

Zunächst war Max Pilgrim in die Artillerie-Beobachtungsabteilung 32 mit Standort in Belgard eingeteilt. Er nahm an den Kämpfen des Zweiten Weltkrieges teil und wurde zum Wachtmeister befördert. Bei Kriegsende 1945 kam er in amerikanische Gefangenschaft, wurde aber schnell entlassen, da Arbeitskräfte in der Landwirtschaft dringend gesucht wurden. Er arbeitete zu dieser Zeit im Raum Kassel.

Im Jahre 1946 kehrte der spätere Bürgermeister der Stadt Grimmen nach Demmin zurück. Bereitwillig nahm er eine Stelle als Einsatzleiter für die Lenkung von Arbeitskräften beim Arbeitsamt in Grimmen an. Die erste richtige Begegnung mit Grimmen, jener Stadt, die bis zu seinem Lebensende seine zweite Heimat werden sollte.

Im August 1963 wurde er zum Bürgermeister der Trebelstadt gewählt

In den Folgejahren war Max Pilgrim sehr motiviert und entwickelte gemeinsam mit Kurt Trost und Oswald Pfau eine Sportbewegung in der Trebelstadt.

Am 1. November 1947 heiratete er seine Frau Käthe. Bereits zwei Jahre später wurde Tochter Marianne geboren.

Als 1954 eine verwaltungstechnische Reorganisation der Ämter innerhalb des Rat des Kreises der Stadt Grimmen vorgenommen wurde, übernahm Pilgrim die Funktion als Stellvertreter des Vorsitzendes für Industrie und Handwerk. Diese Arbeit übte er bis 1963 aus. Neben seiner Verwaltungsarbeit engagierte sich Max Pilgrim sehr für den Sport in Grimmen. In den 1950er Jahren wurde er zum Vorsitzendes des Sportvereins „Einheit“ gewählt, zudem in dieser Zeit zum Beispiel die Sparten Fußball, Handball, Leichtathletik und Schwimmen gehörten.

Im August 1963 wurde er dann zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Über zwei Jahrzehnte leitete er als Stadtoberhaupt die kommunalen Geschicke der Trebelstadt.

Während seiner Amtszeit veränderte sich das Stadtbild massiv

Während seiner Amtszeit entwickelte sich die Stadt, durch die Entstehung des VEB Erdöl und Ergas Grimmen, rasant. In der Zeit von 1963 bis 1966 entstanden beispielsweise 22 fünfgeschossige Wohnblöcke mit 1460 Wohneinheiten.

Durch die Fertigstellung des Busbahnhofs und die Schaffung eines befestigten Parkplatzes am Stadtpark konnte das Stadtbild weiter verbessert werden. Am 1. Mai 1964 wurde zudem der Festplatz eingeweiht.

Infrastruktur verbesserte sich

Auch in den Folgejahren verbesserte sich die Infrastruktur der Stadt. 1965 konnte die Umgehungsstraße von der Greifswalder zur Stralsunder Straße übergeben werden. Ein Jahr später entstand auf dem Weg nach Bartmannshagen ein Zentralfriedhof mit Trauerhalle. 1967 entstand auf dem Festplatz eine große Freilichtbühne. Im darauffolgenden Jahr konnte Max Pilgrim die neu errichtete Sporthalle in Südwest einweihen.

Wiederum zwei Jahre später wurde unter der Mithilfe vieler Grimmener Firmen und Bürger der Schwanenteich angelegt. 1970 übergab Max Pilgrim den Kindergarten „Solidarität“.

Harmonischer Eingang ins Stadtgebiet

Auch die Verbindung von Altstadt zum Wohngebiet Südwest gelang dem damaligen Bürgermeister. Vor dem neuen Stadtkulturhaus wurde eine Springbrunnenanlage, Fahnengruppen und Blumenbeete angelegt und sollten für einen harmonischen Eingang in das Stadtgebiet sorgen. 1973 wurden im Stadtgebiet 15000 Bäume zur Verschönerung Grimmens gepflanzt.

Mit Beginn des Jahres 1977 entstand das neue Stadtgebiet „Straße der Befreiung“, welches Wohnraum für 2000 Bewohner schuf. In diesem Zuge entstanden dort auch eine Kaufhalle, ein Kindergarten und eine Kinderkrippe, sowie die Robert-Koch-Schule mit Turnhalle.

Vorzeitig aus dem Amt entlassen

Grimmen entwickelte sich unter Pilgrim zu einer kleinen Agrar- und Industriestadt mit einem bunten Kultur- und Sportangebot. Das Parkfest 1981 besuchten beispielsweise 13000 Leute.

Im Januar 1984 wurde Max Pilgrim aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Amt des Bürgermeisters abberufen. Ende der 1990er Jahre wurde sein Gesundheitszustand immer schlechter. Er verstarb am 10. Dezember 1999.

Von Raik Mielke