Grimmen

Die Hausarztpraxen in Grimmen platzen aus allen Nähten und die Mediziner arbeiten im Akkord. Vor der Praxis von Dr. Sabine Jungkurth hat sich in der Stralsunder Straße eine lange Schlange gebildet. Menschen aller Altersklassen warten hier mit Mundschutz und in gebührendem Abstand zueinander auf die Ärztin. Zu klein sei das Wartezimmer und zu groß ein eventuelles Risiko, sich anzustecken, erklärt die 66-jährige Allgemeinmedizinerin.

In Zeiten der Corona-Pandemie warten die Menschen freiwillig an der frischen Luft – vor allem, als eine der wartenden Frauen der Ärztin plötzlich zuruft: „Ich möchte nur schnell meinen Corona-Test abholen.“ Die Menge rückt noch ein wenig weiter auseinander. Das Wort Corona zeigt Wirkung.

„Es läuft wie verrückt“

Doch Corona ist nicht der Grund für die vielen Patienten. Die meisten von ihnen lassen sich eine Grippeschutzimpfung geben. Seit dem 1. Oktober wird geimpft – der optimale Zeitpunkt. Etwa zwei Wochen dauert es, bis der Impfstoff seine Wirkung entfaltet. „Es läuft wie verrückt“, sagt Sabine Jungkurth. Sie habe zwar auch in den Jahren zuvor schon viele Patienten gehabt, die sich auf diese Weise gegen die Grippe schützen, doch in diesem Corona-Jahr seien es noch mehr als sonst.

Die Medizinerin begrüßt diese Entscheidung sehr. „Die Grippeimpfung ist vor allem den Risikogruppen dringend anzuraten.“ Als Risikogruppe gelten unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen. Doch Sabine Jungkurth rät auch allen anderen Personengruppen in diesem Jahr besonders zur Impfung.

„Corona und die Grippe weisen sehr ähnliche Symptome auf. Es ist gut, wenn wir die Menschen wenigstens schon vor der Grippe schützen können, auch wenn wir in unserer Region bislang noch keine Corona-Erkrankungen festgestellt haben.“ Die Medizinerin impft auch die Senioren in Altersheimen. Das sei nun wichtiger denn je.

Keine Probleme mit der Lieferung

Der Impfstoff sei in diesem Jahr gut verträglich und auf den zu erwartenden Virenstamm angepasst. Dr. Sabine Jungkurth habe von ihren Patienten noch keine Beschwerden aufgrund von Unverträglichkeiten gehört. Etwa 600 Impfdosen habe sie zunächst bestellt. „Mit der Lieferung gab es keine Probleme. Wie es mit einer eventuellen Nachlieferung aussieht, kann ich aber natürlich noch nicht sagen.“

Die Allgemeinmedizinerin, die entgegen so mancher Gerüchte ihre Praxis noch nicht aufgeben wird, sondern noch drei Jahre lang praktizieren möchte, erwartet aber noch einen weiteren Nebeneffekt in Verbindung mit der Grippe und der Corona-Pandemie.

Positiver Nebeneffekt

„Durch das vermehrte Händewaschen, die Desinfektion, den Mundschutz und das Einhalten des Abstands kann es durchaus sein, dass wir in diesem Winter weniger Grippeerkrankungen und Erkältungen haben werden.“ Die Hochzeit der Grippewelle wird in jedem Jahr im Februar erwartet, wenn das Immunsystem geschwächt und die Tage dunkel sind.

Annaliese Rochow ist mittlerweile an der Reihe. Die 73-Jährige lässt sich seit vielen Jahren gegen die Grippe impfen und so auch in diesem Jahr. „Mit Corona hat das nichts zu tun. Ich tue einfach nur das, was ich auch in den Jahren zuvor tat und habe nie schlechte Erfahrungen mit der Schutzimpfung gemacht.“ Nicole Witing (31) zieht die Spritze auf. Die Schwester in Sabine Jungkurths Praxis schätzt, dass sie täglich etwa 60 Patienten impft. „In diesem Jahr ist es wirklich Akkordarbeit“, sagt sie lächelnd. Auch das gesamte Team der Praxis lasse sich übrigens alljährlich gegen Grippe impfen.

Von Carolin Riemer