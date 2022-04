Grimmen: Mehr als 40 Ukrainer helfen beim Tierparkputz

Grimmen

Der Frühjahrsputz im Grimmener Heimattierpark hat Tradition. Aber so viele Helfer wie an diesem Sonnabend gab es in den letzten Jahrzehnten nie im Zoo am Schwanenteich. Allein 41 erwachsene Ukrainer die in den vergangenen Tagen oder Wochen als Flüchtlinge in Grimmen Hilfe gefunden haben, waren dabei, den Tierpark fit fürs Osterfest zu machen.

„Wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe, über die wir Ukrainer kommunizieren“, sagt Liudmyla Lauf vom Verein Ukraine-Hilfe-Vorpommern und seit vielen Jahren Unternehmerin in Grimmen. Sie unterstützt die Geflüchteten, organisiert und dolmetscht. In dieser Gruppe sei die Idee aufgekommen, sich bei der Stadt für die herzliche Aufnahme, die Hilfe und die Gastfreundschaft zu bedanken. Bäume pflanzen, irgendwo aufräumen – was könne man tun, fragten sie. Am liebsten wollten sie richtig anpacken, einen Subbotnik organisieren.

Als dann bekannt wurde, dass an diesem Wochenende der Arbeitseinsatz im Tierpark geplant war, waren die Männer und Frauen aus der Ukraine nicht mehr zu bremsen. „Wir wollen so wenigstens ein wenig für den Empfang hier und die Hilfe zurückgeben“, sagten sie vor Ort im Tierpark. Dass der Arbeitseinsatz für sie auch Ablenkung von den ständigen Gedanken an die Heimat und die dortige Situation ist, komme noch hinzu, ergänzt Liudmyla Lauf.

Auch am Spielplatz wurde aufgeräumt und gestrichen. Quelle: Almut Jaekel

Ukrainer wollen Danke sagen

Einige seien schon seit vier bis fünf Wochen in Grimmen. Oma und Opa, deren Tochter bereits hier in Sicherheit angekommen war, kamen allerdings erst am Freitag an. Aber sie alle sind heute im dabei“, erzählt Liudmyla Lauf. Nur ganz wenige Erwachsene, deren kleine oder kranke Kinder betreut werden müssen, konnten nicht helfen. Liudmyla Lauf: „Und die sind deshalb sehr traurig.“ Insgesamt sind in Grimmen bereits 172 ukrainische Flüchtlinge angekommen.

Aufräumen, pflanzen, streichen - die Helfer waren überall beschäftigt. Quelle: Almut Jaekel

Und weil es so viele Helfer im Tierpark gab, wurde auch mächtig viel geschafft: Zäune wurden gestrichen, neue Farbe bekamen auch der Spielplatz, das Mäuse- und das Nagerhaus. Schaf- und Ziegengehege sowie Vogelvolieren wurden gereinigt und Erdhügel im Kaninchen-Streichelgehege neu aufgebaut. Lautstark ging es beim Schreddern der vielen angefallen Äste und Zweige zu. „Durch die Winterstürme waren etliche Sichtschutzzäune beschädigt und wir haben 40 neue bekommen, die auch alle gestrichen werden müssen“, freut sich Tierparkchefin Christin Trapp über die tatkräftige Hilfe.

Nah den Winterstürmen gab es viele Äste, die geschreddert werden mussten. Quelle: Almut Jaekel

Mitstreiter vor Ort waren auch vom Grimmener Tierpark-Förderverein dabei. „Leider insgesamt nur fünf“, bedauert die Vorsitzende Doreen Bathke. Gegenwärtig verzeichne der Verein 37 Mitglieder.

Ostersonntag im Zoo

Der Förderverein organisiert traditionell gemeinsam mit den Tierpark-Mitarbeitern das Osterfest im Zoo. „Für den nächsten Sonntag haben wir 180 Osterkörbchen bereits gepackt, die dann gesucht werden können“, sagt Doreen Bathke. Jedes Körbchen kostet drei Euro zuzüglich zum normalen Eintrittspreis für den Zoo. Der Zoo ist am Ostersonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es wird Waffeln und Kaffee geben, auch eine Hüpfburg und eine Schminkstation sind geplant. „Tierpark-Mitarbeiter Pero Zimak unterhält in bewährter Form die Jungen und Mädchen, um 11 Uhr ist eine kommentierte Fütterung der Korsaks (Steppenfüchse) geplant und um 15 Uhr ist Leinengang mit den Frettchen angesagt“, ergänzt Christin Trapp.

Von Almut Jaekel