Grimmen

Drei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr hat die Grimmener Polizei in den vergangenen Tagen registriert. Bereits am Freitagabend reagierten die Beamten auf Zeugenhinweise und stoppten einen 37-jährigen Opelfahrer in Grimmen gegen 19 Uhr, bei dem sie später einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille feststellten.

Am Sonnabendnachmittag fiel den Polizisten in der Grimmener Innenstadt ein Radfahrer auf. Der 53-Jährige wurde um 14 Uhr gestoppt. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille ermittelt. Beide Fahrzeugführer mussten zur Blutentnahme und müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss?

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten in Richtenberg einen 26-jährigen Pkw-Fahrer und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,29 Promille fest. Zusätzlich wird geprüft, ob der Kraftfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Von aj