Grimmen

Christel Zenz ist Diplom-Physikerin, lebt in Trantow und ist 64 Jahre alt. Doch am besten beschreibt die Mitarbeiterin aus dem SOS-Familienzentrum wohl das Wort „Herzensmensch“. Als im Jahr 2013 die ersten Flüchtlinge nach Deutschland kommen, findet die Akademikerin ihre wahre Berufung.

Sie begleitet zunächst eine syrische Familie bei ihren ersten Schritten in ihr neues Leben. „Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein neues Land. Sie sprechen die Sprache nicht. Sie kennen die Kultur nicht. Welche Fragen hätten Sie dann? Genau diese Fragen habe ich beantwortet“, beschreibt die sympathische Frau ihre anfängliche Tätigkeit. Christel Zenz weiß, dass sie gebraucht wird, und möchte noch mehr Zuwanderern helfen. Sie meldet sich vor fünf Jahren im SOS-Familienzentrum in Grimmen, stellt sich und ihre Herzensangelegenheit vor und trifft bei Rita Claußen auf offene Ohren. Es sind zu viele Flüchtlinge, zu viele Fragen und zu wenig Menschen, die all diese Fragen beantworten können. Christel Zenz erhält eine Vollzeitstelle als Migrationssozialberaterin, die durch das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg Vorpommern gefördert wird.

Fünf Jahre danach

Fünf Jahre sind seitdem vergangen und Christel Zenz ist nicht mehr aus dem Familienzentrum wegzudenken. Bis zu 700 Beratungsgespräche führt sie pro Jahr. Zu Beginn erklärt sie Menschen aus Syrien, der Ukraine, Tschetschenien, Eritrea und Mazedonien die Grundlagen für ein Leben in Deutschland: Wie funktionieren ein Herd und eine Waschmaschine? Wie eröffne ich ein Konto und wie melde ich mich bei der Krankenkasse an? Wie finde ich eine Wohnung? Wo kann ich Deutsch lernen? Es ist nicht immer eine leichte Aufgabe. „Versuchen Sie mal, einem arabisch sprechenden Menschen zu erklären, was ein Wohnberechtigungsschein oder ein Kindergeldantrag sind.“ Christel Zenz lacht. Sie hat es geschafft.

Fast alle haben Fuß gefasst

Die allermeisten ihrer Schützlinge haben in den vergangenen Jahren Fuß in Grimmen und der näheren Umgebung gefasst. Sie begleitet die Zuwanderer bei ihrer Suche nach einem Job und erklärt geduldig, was Stahlkappenschuhe sind. Es gibt immer neue Fragen, die beantwortet werden müssen. Im SOS-Familienzentrum bleibt keine dieser Fragen unbeantwortet. In den zurückliegenden Monaten waren es 600 Beratungsgespräche, die Christel Zenz führte. Corona liefert neue Fragezeichen, vor denen die Zuwanderer stehen. Beratungen bei Ämtern finden online statt, Veranstaltungen sind abgesagt, ein Mundschutz muss getragen werden. Das schockiere die Migranten nicht. Über so etwas beschwere sich niemand, der vor dem Krieg fliehen musste.

Die Fragen des Lebens

Mit Christel Zenz und den anderen Mitarbeitern aus dem SOS-Familienzentrum halten die Zuwanderer aber auch noch Kontakt, wenn die Fragen weniger werden und das Leben in Deutschland vertrauter wird. Hilfe und Dank haben sie nie vergessen, schwarze Schafe unter den Migranten habe Christel Zenz nur in Ausnahmefällen kennengelernt und über die trösten sie die vielen positiven Erfahrungen hinweg.

Fast alle ihrer Schützlinge haben mittlerweile einen Job. Sie unterrichten als Lehrer, fahren Brötchen für einen hiesigen Bäcker aus und vier von ihnen werden aktuell als Erzieher im SOS-Zentrum ausgebildet. Es sind die schönen Geschichten, die Christel Zenz in Erinnerung behält und genau die seien auch der Grund, warum die 64-Jährige noch lange nicht an die Rente denkt: „Ich mache weiter“, sagt sie und lacht so ein herzliches Lachen, dass unweigerlich der Wunsch aufkeimt, sich selbst die Fragen des Lebens von Christel Zenz beantworten zu lassen.

Von Carolin Riemer