Grimmen

Am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr wurde die Grimmener Polizei wegen eines Feuers alarmiert. Ein 24-Jähriger ist in seiner Wohnung eingeschlafen und soll versehentlich seine brennende Zigarette in den Papierkorb geworfen haben, der sich entzündete.

Benachbarte Feuerwehrmänner bemerkten den Qualm und handelten schnell und löschten das Feuer. Ein Schaden von 50 Euro ist entstanden. Bei der polizeilichen Aufnahme wurden beim Atemalkoholtest 2,34 Promille bei dem Grimmener gemessen.

Von ca