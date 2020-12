Grimmen: Mit Vollgas in die letzte Woche der OZ-Weihnachtsaktion

Grimmen

Um es mit Worten aus dem Motorsport auszudrücken: Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ startet in die letzte Woche. Bis zum Heiligen Abend am nächsten Donnerstag können Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch die Vorhaben der 1. Grimmener Stock-Car-Legion mit einer Spende unterstützen.

Notwendige Investition um die Qualität der Rennen im „Hexenkessel“ weiterhin zu gewährleisten

Im Jahr 2020 konnten durch die weltweite Corona-Pandemie keine Rennen stattfinden. Eine harte Zeit, auch wirtschaftlich, für den Veranstalter, die 1. Grimmener Stockcar-Legion. Doch die Verantwortlichen wollten gerade auch in diesen schweren Zeiten ein Ausrufezeichen setzen. „Wir haben uns viele Gedanken über die Weiterentwicklung unseres Events gemacht“, betont Benno Rüster, Vorsitzender der 1. Grimmener Stock-Car-Legion. So liefen im Organisationsteam durchweg die Planung für den Neustart der Rennen nach der „Corona-Pause“.

Der allseits bekannte Küchenwagen auf dem Gelände stammt aus den 1950er-Jahren. Ein Riss im Fußboden lässt nicht nur tief blicken, sondern ist auch gefährlich. Und der ehemalige Gelenkbus, in dem die Rennleitung über die spektakulären Wettkämpfe wacht, ist weder beheizbar noch klimatisiert.

Die etwa 15 jungen Leute der Rennleitung können von buchstäblich heißen Rennen, aber auch vom gemeinsamen Bibbern während ihrer Tätigkeit berichten. „Dies sind zwei große Baustellen, die wir unbedingt in Angriff nehmen müssen“, meint Benno Rüster und erklärt: „Darum haben wir Container, die die alten Behausungen ersetzen sollen, beantragt. Diese haben wir uns inzwischen sogar angesehen.“

Container müssen kostenintensiv umgebaut werden

Positive Rückmeldung bezüglich der Finanzierung gab es bereits von Staatssekretär Patrick Dahlemann, der die nötigen Mittel aus dem Vorpommern-Fonds in Aussicht stellt. „Unser Ziel ist es, dieses Projekt im kommenden Jahr zu realisieren“, sagt der Vorsitzende der Stock-Car-Legion.

Doch die Container kommen ohne Ausstattung und müssen dementsprechend umgebaut werden. „Es müssen Fenster installiert werden und der Innenraum muss temperierbar sein. Es braucht Mobiliar, um Drucker, Rechner und Schreibutensilien abstellen zu können. Wenn wir zwei Container übereinanderstellen, braucht es zudem einen Treppe oder Ähnliches.

Diese und andere Arbeiten im und am Container sind natürlich mit erheblichen Kosten verbunden. Doch Benno Rüster erklärt: „Unser Ziel ist es aber, dass die Rennen auch in Zukunft die Leute begeistern. Darum sind solche grundlegenden Maßnahmen nötig.

Wotan Drescher vom Planungsbüro "Kawo-Ing" spendiert 500 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion "Helfen bringt Freude". Quelle: Raik Mielke

Das Planungsbüro „Kawo-Ing“ spendiert 500 Euro

Und die Spendenbereitschaft ist auch in diesen, für viele Leute schwierigen Zeiten, überwältigend. Quasi unter dem Tannenbaum der Stadt Grimmen überreicht Wotan Drescher, Geschäftsführer des Planungsbüros „Kawo-Ing“ eine Spende in Höhe von 500 Euro. Der Master of Engineering ist in Süderholz aufgewachsen und betreibt sein Geschäft aktuell in Groß Lüdershagen. In naher Zukunft sieht sich Wotan Drescher mit seinem Unternehmen aber auch in Grimmen. „Wenn immer es möglich ist unterstütze ich Projekte in der Region. Stock-Car gehört einfach in die Trebelstadt. Der Motorsport hat insbesondere, durch die vielen entstandenen Schrauberhallen, auch den ländlichen Raum um Grimmen positiv belebt“, findet der Unternehmer und meint: „Es ist wichtig, in ein Veranstaltungsgelände, wie das hiesige Motodrom immer wieder zu investieren, um attraktive Veranstaltungen durchführen zu können.“

Dachdeckerfirma Mann unterstützt die Vorhaben der 1. Grimmener Stock-Car-Legion mit 300 Euro

Auch die Grimmener Dachdeckerfirma Mann ist in diesem Jahr Partner der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Das kleine, mittelständische Familienunternehmen gibt es in der Trebelstadt seit 1990. Dachdeckermeister Olaf Mann und Gisela Mann überreichten am Mittwoch 300 Euro. „Für viele ein sehr schweres Jahr. Wir sind gerne bereit solch regionalen Projekte zu unterstützen. Dort wird etwas für die Jugend und eine sinnvolle Freizeitgestaltung getan“, findet Olaf Mann.

Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spenderinnen und Spendern: Sigrid Stein (20 Euro), Sandra Kremin (60 Euro), Manfred und Elke Reichel (50 Euro), Ruth Bunkowski (50 Euro), Karin Ziersch (50 Euro), Joachim und Renate Sachs (20 Euro), Monika Buss und Herrn Roland (20 Euro), Peter und Karin Blumenthal (25 Euro), Werner Cruciger (20 Euro), sowie Georg Günther (70 Euro).

