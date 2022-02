Grimmen: Mit dieser Aktion soll die Innenstadt belebt werden

Grimmen

Eine Bilderausstellung soll im April in verschiedene Grimmener Einrichtungen einladen. Wenn alles klappt und die Corona-Situation es zulässt, können Grimmener und Gäste der Stadt dann einen gemütlichen Stadtbummel unternehmen, in Wasserturm, Rathaussaal, Museum und Kirche einkehren und dort sowie in den Schaufenstern der Innenstadt besonders schöne Fotos bewundern. Und nicht nur das: Die Grimmener sind außerdem aufgerufen, ihre eigenen Lieblingsfotos einzureichen, damit sie die Schaufenster zieren. Und sie können dann das oder die besten Fotos mitbestimmen sowie einen Preis gewinnen.

OSTSEE-ZEITUNG ist Partner

Der Ranger Frank Weitzer, die Hobbyfotografen Anke Hanusik und Hannes Masloboy und die Grimmener OSTSEE-ZEITUNG steuern für die Ausstellungen besonders regionale Ansichten aus Stadt, Umgebung und Natur bei, zeigen aber auch Fotos aus anderen Teilen der Welt. Sie arbeiten in diesem Fotoprojekt gemeinsam mit der Stadt Grimmen.

„In den einzelnen Ausstellungsräumen in Kirche, Wasserturm, Rathaussaal und Museum sollen jeweils 15 bis 20 Fotografien unter dem derzeitigen Arbeitstitel „Mein Fokus – mein Blickwinkel“ zu sehen sein“, sagt Thorsten Erdmann, der diese Aktion als neuer Citymanager mit seiner Mitarbeiterin Petra Ressel organisiert. Ziel sei es, die Grimmener und Besucher in die Innenstadt zu locken, ihnen in der Altstadt etwas zu bieten und dafür zu sorgen, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Und im besten Fall kaufen sie in den Altstadtgeschäften ein.

Schaufenster werden gestaltet

Deshalb sollen in Schaufenstern lokaler Händler, die bei dieser Aktion mitmachen möchten, ebenfalls Fotos anderer Hobbyfotografen zu sehen sein. Auf zehn bis 20 mit Fotos dekorierte Schaufenster hoffen Erdmann und Ressel. Wer bereits ein oder mehrere Lieblingsfotos weiß, das oder die angeboten werden oder wer sich in den nächsten Tagen in der Region auf Fotopirsch begeben möchte, kann seine Bilder dann am besten als digitale Datei per Mail an thorsten_erdmann@grimmen.de senden. Wer weitere Ideen hat, kann natürlich auch in der Sprechstunde des Citymanagements vorsprechen.

Grimmener können Lieblingsfoto wählen

Aus den Schaufensterexponaten soll anschließend ein Sieger gekürt werden – alle Besucher der Altstadt sind aufgerufen, sich an der Auswahl zu beteiligen und die besten Fotos auszuwählen. Eine Jury bestimmt dann das beste Foto, das mit einem Preis belohnt wird. „Außerdem können wir uns vorstellen, aus zwölf weiteren Fotos, die in verschiedenen Jahreszeiten aufgenommen wurden, einen Kalender für 2023 zu fertigen“, sagt Erdmann.

Citymanager Grimmen Das Citymanagementin Grimmen arbeitet seit Jahresbeginn. Um mit Einwohnern der Stadt, allen voran den Händlern und Gewerbetreibenden, in Kontakt zu kommen, lädt das Citymanagement jeden letzten Dienstag im Monat zu einer Sprechstunde in den Rathaussaal ein. Erster Termin ist der 22. Februar. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr können dann Probleme, Anregungen, Hinweise, Ideen und Wünsche vorgetragen werden. Die Informationen fließen in die Arbeit des Citymanagements ein oder werden zur Bearbeitung in die zuständigen Fachbereiche weitergeleitet. Im Vordergrund steht die Belebung der Innenstadt. Dafür ist die Barrierefreiheit genauso wichtig wie ein Verkehrskonzept, ein umstrukturiertes Markttreiben und neue Veranstaltungsangebote für das historische Stadtzentrum.

Vier Wochen lang sollen die Fotos zu sehen sein, planen Thorsten Erdmann und Petra Ressel. Eröffnet wird die Aktion mit einer Vernissage an einem Freitag. Am nachfolgenden Sonnabend werden im Rathaus außerdem Workshops angeboten, bei denen viel Wissenswertes um die Fotografie vermittelt wird, die Teilnehmer aber auch selbst fotografieren werden.

Von Almut Jaekel