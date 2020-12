Grimmen

Das Gerüst an der Marienkirche in Grimmen ist verschwunden, die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen. „Insgesamt ist mehr als eine halbe Million Euro hier hinein geflossen“, sagt Grimmens Pastor Wolfgang Schmidt. Elf neue Fenster sind verbaut und das Mauerwerk ist saniert worden.

Hohe Kunst in vielen Farben

„Das ist hohe Kunst“, sagt Schmidt. Die Kirche St. Marien aus dem 13. Jahrhundert sei durch die Glaskunst in vielen Farben und Motive absolut zum Positiven verändert worden, schwärmt Schmidt. „Ich freue mich sehr. Auch die vorherigen Fenster der Kirche waren liebevoll, aber sehr einfach gestaltet“, sagt der Pastor Wolfgang Schmidt: „Ich kenne keine einzige Kirche in ganz Pommern, in der die gesamte Kirche mit solch hochwertigen Kunstglasfenstern ausgestattet ist“. Und das aus einer Hand – von einem so bekannten Künstler wie Thomas Kuzio.

Blaue und orangene Farbtöne verzaubern die Kirche. Quelle: Wolfgang Schmidt

455 000 Euro waren von Bund und Land bereitgestellt worden, um das Wahrzeichen Grimmens, die Marienkirche, zu erhalten und zu verschönern. Mit diesem Betrag wurde die Sanierung des Mauerwerks am Kirchenschiff des Sakralbaus sowie von neun Fenstern zu einhundert Prozent gefördert. Bereits ab vorigem Dezember wurde das Vorhaben dank eines vorfristigen Maßnahmebeginns möglich, im Sommer war die Finanzierung endgültig gesichert. 110 000 Euro stammen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII des Bundes und 345 000 Euro vom Land.

Festgottesdienst zur Einweihung erst im Mai

Neun Fenster an der Süd- und der Nordseite der Kirche konnten so erneuert werden. „Zwei weitere gibt es in der Mauritiuskapelle. Die kosten zusätzliche 45 000 Euro. Die Vollendung der Sanierung sollte jetzt mit einem großen Festgottesdienst gefeiert werden. Der wurde coronabedingt auf den 2. Mai verschoben.

Bevor die neuen Fenster eingebaut werden konnten, wurde erst einmal das Mauerwerk in Schuss gebracht. Fundamente und Sockel wurden an Nord- und Südseite ausgebessert, Risse beseitigt. „Bis auf den Turmbereich ist jetzt alles in Ordnung gebracht“, verkündet Schmidt. Es bleiben notwendige Innenarbeiten, weiß er aber auch.

Lichtspiel verändert Kircheninneres

Je nach Tageszeit bringen die neuen Kirchenfenster wunderschöne Lichtspiele ins Innere. Quelle: Wolfgang Schmidt

Doch die Fenster sorgen jetzt für ganz neue „Lichtblicke“ in Sankt Marien. Schon jetzt sei das Innere der Marienkirche völlig verändert. „Das Lichtspiel der neuen Fenster macht das möglich“, beschreibt Wolfgang Schmidt. Die Kirche verliere ihren ansonsten nüchternen Charakter. Entworfen von Glasbildner Thomas Kuzio wurden die riesigen Fenster für das Kirchenschiff in der Glasmalerei Peters in Paderborn produziert. Von dort aus wurden die einzelnen Scheiben nach Berlin gebracht und dort in der Kunstglaswerkstatt von Tanja Schölzel zu den Fenstern zusammengestellt.

Flammendes Organe, leuchtende Blautöne, rote und gelbe Tupfen bringen nun Licht in allen Facetten und Farben in das Kircheninnere, spiegeln sich an Wänden und Pfeilern der Kirche wieder. Immer wieder – je nach Sonnenlicht und Tageszeit – gibt es Neues zu entdecken. Ein Besuch der Kirche lohnt schon allein wegen der neuen Fenster.

Auch Turmbereich sanierungsbedürftig

Pastor Wolfgang Schmidt hofft aber auf weitere Unterstützung von Bund und Land. „Denn der Sanierungsstau ist mit dem aktuellen Vorhaben noch nicht beseitigt.“ Auch am Turmbereich seien dringend Sanierungsarbeiten notwendig. „Dort sieht es besonders schlimm aus. Fenster sind eingeworfen worden, Laibungen eingebrochen“, beschreibt er den Zustand. Der soll als nächstes verbessert werden. Kostenpunkt: rund 400 000 Euro. Eine Förderung sei bereits beantragt, so Schmidt.

Von Almut Jaekel