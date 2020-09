Grimmen: Neue Knabenschule wurde im April 1930 eingeweiht 

Grimmen

In unserer historischen Serie schauen wir derzeit auf bauliche Maßnahmen in der Stadt Grimmen, die vor einigen Jahrzehnten das Stadtbild verändert haben und zum Teil bis heute prägen. Nachdem zuvor langjährige und verdienstvolle Bürgermeister sowie Organisationen der Zeit des Nationalsozialismus eine Rolle spielten, geht es heute um die Einweihung der Knabenschule im Jahre 1930.

Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür historische Fotoaufnahmen sowie Textdokumente zur Verfügung. Darunter einen Artikel aus der „Grimmener Kreis-Zeitung“ vom 30. April 1930. Unter der Überschrift „Die Schulhausweihe in Grimmen – Dem Auge Glanz! Der Seele Kraft!“ wurde damals auf zwei Seiten und ohne Bilddokument über den Bau der Knabenschule berichtet.

Ideen eines Neubaus gab es bereits während des Ersten Weltkrieges

„Stolz und wuchtig erhebt sich der Bau, die beiden anderen Schulgebäude in den Schatten stellend.“ So heroisch spricht der Autor von der neuen Knabenschule, die sich noch heute als Schulgebäude auf dem Gelände der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“ befindet.

Das alte Knabenschulhaus, welches 1864 erbaut wurde, konnte den Bedürfnissen der damaligen Zeit nicht mehr gerecht werden. Wie in dem Artikel beschrieben wird, waren die schmalen Holztreppen eine ständige Gefahr für die Schuljugend und der Anblick glich einer Kaserne.

Großer Bahnhof bei der Einweihung des neuen Schulgebäudes im April 1930. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

„Zu einer so schweren Notzeit wie der heutigen ein derartiges Werk in Angriff zu nehmen, erforderte Mut.“ So schrieb die „Grimmener Kreis-Zeitung“ im April 1930. Noch während des Ersten Weltkrieges ließ der damalige Bürgermeister Rückert einen Entwurf für ein neues Gebäude anfertigen. Dieses sollte hinter den städtischen Anlagen entstehen. Bohrungen erwiesen jedoch Schwemmsand und das Projekt wurde verworfen.

„In den Folgejahren wechselten Projekte eines Anbaus an einer der beiden vorhandenen Schulhäuser mit solchen eines selbstständigen Gebäudes“, heißt es in dem Bericht. Nach einem Besuch des damaligen Ministerpräsidenten und durch die Bemühungen von Grimmens Bürgermeister Otto Waterstradt wurde die Idee eines frei stehenden, neuen Hauses dann verwirklicht.

Ein Rundgang durch das neue Schulgebäude im April 1930

In dem Artikel wird der Leser mit auf einen Rundgang durch das neue Schulgebäude genommen. Sehr bildlich beschrieben heißt es: „Dieses neue Schulhaus rundet den vorderen Schulplatz ab. Es ist ein zeitgemäßes Bauwerk, welches mit seinem Balkon, den kräftig hervortretenden Fensterflächen und den gemauerten Wänden einen eigenartigen, wuchtigen Eindruck macht. Vom Balkon blickt man auf ein rundes Rasenfeld mit Blumen durchwebt.

Eine am Tage der Einweihung gepflanzte Linde erhebt sich inmitten der Rasenfläche als Wahrzeichen deutscher Einigkeit und Ausdauer. Mächtige Flügeltüren führen in das Innere. Über dem breiten Aufgange grüßt uns ein Spruch, der den Geist der neuen Schularbeit kennzeichnen soll: ’Dem Auge Glanz! Der Seele Kraft!’

Vor dem Eingangsbereich wurde eine Linde gepflanzt. Diese steht noch heute auf dem Schulhof. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Ein geräumiger Flur in lichten Farben nimmt uns auf und gibt den Blick frei zum blumengeschmückten Treppenhaus. Das Innere der Klassenräume ist wohnlich, lichtdurchflutet, stimmungsvoll. Die Schulmöbel schließen sich dem Gesamtbilde an in ihrer schlichten, gesundheitlich vollkommenen Konstruktion.

Der untere Flur enthält das Rektorzimmer, Platz für drei Klassen, einen Raum für den Hausmeister, sowie zweckmäßig ausgestattete Konferenzzimmer.

Eine Treppe hoch sieht man sich fünf schmucken Klassenzimmern gegenüber. Im oberen Stock befindet sich der Nähsaal, der zugleich Lichtbildvorführungen dienen wird.

Die Kellerräume enthalten ein Brausebad für ganze Schulklassen und zwei Brausen und Wannen für die Bewohner der Stadt.“

Ein gemischter Kinderchor sang bei der Einweihungsveranstaltung

Bevor Bürgermeister Waterstradt die Schlüssel an den Rektor übergab, sang der gemischte Kinderchor unter der Leitung von Organist Walter. Die Einweihungsrede hielt Oberregierungsrat von Rosenstiel aus Stralsund, der den verhinderten Ministerpräsidenten vertrat. Rektor Balzer freute sich. „Was ich seit 16 Jahren für eine bessere schulische Versorgung unserer Jugend gewünscht und erstrebt, ist Wirklichkeit geworden.“

Mit dem Pflanzen einer Linde wurde die Festveranstaltung abgerundet. „Zur Erinnerung an diesen Tag wurde eine Linde gepflanzt, der Baum, der mit dem Wesen und Leben der Deutschen so innig verwachsen ist. Der Baum, den man immer pflanzte zur Erinnerung an große Taten.“

Von Raik Mielke