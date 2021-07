Grimmen

Ab dem 1. August gibt es im Grimmener „INKlusiv-Tattoo-Studio“ eine neue Tätowiererin. Doch bereits jetzt ist Sarah Roloff vor Ort, macht die ersten Termine und bereitet sich mit Zeichnungen auf ihre ersten Kunstwerke auf der Haut vor.

Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte die 26-Jährige im angesagten Tattoo-Studio der Stadt, sprach mit dem Betreiber Paul Riotté über die Zeit des monatelangen Lockdowns, lange Wartezeiten für einen Tattoo-Termin und aktuelle Trends.

Die Vorlagen werden auf dem Tablet angefertigt

Mit ihrem Tablet in der Hand sitzt Sarah Roloff am Dienstagmorgen auf einem Sessel im „INKlusiv-Tattoo-Studio“. „Ich arbeite gerade an einer Vorlage, die dann gestochen werden soll“, erklärt sie. Auf dem Bildschirm ist eine Krähe zu erkennen, die eine zerknitterte Karte in ihren Krallen festhält. Kaum zu glauben, dass dies eine Zeichnung ist. Denn beim ersten Betrachten entsteht sofort der Eindruck, als wäre dies eine Fotografie. „Das Zeichnen ist schon immer meine große Leidenschaft. Und im Endeffekt bin ich so auch zum Tätowieren gekommen“, sagt sie.

Im Grimmener Studio tritt die 26-Jährige im August ihre erste feste Anstellung in dieser Branche an. „Wie bereits gesagt, das Zeichnen begleitet mich schon sehr lange. Irgendwann meinte mein Freund, dass ich die entstandenen Bilder doch auch unter die Haut anderer Menschen stechen könnte“, beschreibt sie. Aus dieser Idee wurde dann ziemlich schnell ein konkreter Plan – und so dauert es nicht lange und Sarah Roloff kauft sich ihre erste Tätowiermaschine. „Ich habe dann zuerst auf Kunsthaut oder Schweinehaut geübt“, sagt sie. Und dies anscheinend mit viel Erfolg, denn ihr Umfeld ist von den Arbeiten schnell begeistert. „Da mein Freund sich immer in Grimmen im Studio tätowieren lässt, entstand der Kontakt zu Paul“, erinnert sie sich.

„Ich war sofort von ihren Zeichnungen begeistert. Aus meiner Sicht ist dies eine wichtige Grundlage, um später ein guter Tätowierer zu werden“, sagt Paul Riotté und beschreibt: „Die Kunden kommen häufig mit einer Idee ins Studio. Aus dieser Idee muss dann eine Vorlage – also eine Zeichnung – entstehen. Und erst wenn diese den Kunden zu einhundert Prozent überzeugt, geht es an die eigentliche Arbeit.“

Wartezeiten von einem halben Jahr sind völlig normal

Mit den Zeichnungen wird Sarah Roloff definitiv überzeugen und erste Tattoos bei Freunden und Bekannten lassen erahnen, dass sich die junge Frau schon bald nicht mehr vor Tattoo-Anfragen retten kann. Und dies ist sicher auch der derzeitigen Beliebtheit der Körperkunst zu verdanken. „Wartezeiten von einem halben Jahr sind völlig normal. Wir wollten schon seit längerem eine weitere Tätowiererin oder einen Tätowierer im Team haben – jedoch haben die ständigen Lockdowns dies immer wieder verhindert“, sagt Paul Riotté und meint: „Ich finde, ein halbes Jahr Wartezeit ist noch völlig in Ordnung. Länger sollte es dann aber nicht dauern. Wir sind sehr optimistisch, dass Sarah bei uns durchstarten wird und wir so natürlich auch schneller Termine vergeben können.“

Man könnte meinen, dass die Aufregung bei Sarah Roloff in diesen Tagen ständig steigt und sie dem 1. August gespannt entgegenfiebert. Doch dies wäre nur ein Teil der Wahrheit, wie sie beschreibt. „Ich freue mich einfach riesig auf diese neue Herausforderung. Es ist für mich eine große Ehre und ein unbeschreiblicher Vertrauensbeweis, sich bei anderen Menschen auf der Haut verewigen zu dürfen“, findet sie.

Die Vielfalt ist groß – einen Hype, wie beim Arschgeweih, gibt es nicht mehr

Ihr erstes Tattoo hat sich die heute 26-Jährige übrigens mit 18 Jahren stechen lassen. „Ich bin damals zu Hause ausgezogen und einer der ersten Wege führte mich ins Tattoo-Studio“, sagt sie lachend. Inzwischen sind viele weitere dazugekommen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und auch auf die Frage, welche Tattoos aktuell besonders angesagt sind, bekommen wir eine klare Antwort. „Es gibt nicht mehr den Hype um ein Tattoo, wie es damals beim Arschgeweih der Fall war“, sagt Paul Riotté. Wie der Körperkünstler beschreibt, sei dafür heutzutage zu viel möglich. „Sicher spiegeln die Tattoos in der Regel den Charakter oder die Vorlieben des Kunden wider. Aber ein spezielles Trend-Tattoo gibt es aus meiner Sicht derzeit nicht“, betont er.

Von Raik Mielke