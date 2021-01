Grimmen

Eigentlich wollte Monika Martin am vergangenen Sonntag mit ihrer großen Solotour „Ich liebe dich“ auf der Bühne des Grimmener Kulturhauses stehen. Aber Corona hatte auch dieses Vorhaben vereitelt. Wie das Künstlermanagement „Thomann“ aber jetzt mitteilt, ist die Tour in den August verschoben.

Neuer Termin für den Auftritt im Grimmener „Treffpunkt Europas“ ist der 22. August 2021. „Nach Auskunft der Agentur behalten bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit und müssen nicht im Grimmener Kulturhaus zurückgegeben werden“, informiert Stadtsprecher Thorsten Erdmann.

Anzeige

13 Lieder beim Konzert

Mit der der Solotour „Ich liebe dich“, will sich Monika Martin, die seit über 30 Jahren auf der Bühne steht, einen langersehnten Traum erfüllen. In diesen speziell ausgewählten Lidern erzählt sie Geschichten der Liebe. Berührende Erinnerungen der Hingabe, über Zwischenmenschliches und Freundschaften. „Sie interpretiert auf eine sehr emotionale Art, wie es wohl nur Monika Martin kann“, sagt Erdmann.

Lesen Sie auch: Opernale widmet sich Greifswalder Komponistin Luise Greger

Musikalisch sei ihr Album „Ich liebe dich“ enorm facettenreich. 13 Lieder gehören dazu. Sie alle können die Kulturhaus-Besucher nun hoffentlich am 22. August erleben. Ein Gutes hat das Ganze: Die Vorfreude auf das Konzert der österreichischen Sängerin, die in der Schlager und Volksmusikszene riesige Erfolge feierte und Dauergast beim Grand Prix der Volksmusik ist, bleibt also erhalten.

Von the