Grimmen

Der Startschuss für den Neubau eines Supermarktes in Grimmen, weitere Wohnbebauung am Tierpark der Trebelstadt, der Abschluss der Sanierungen in der Stadtverwaltung und, wann und wie die Mitarbeiter dort jetzt wieder zu erreichen sind – all das und vieles mehr bewegte die Kleinstadt in der vergangenen Woche. Und über diese und weitere Themen berichten wir im neuen Newsletter der Lokalredaktion Grimmen.

Auch Freizeittipps – diesmal weisen wir auf die diesjährigen Opernale-Aufführungen hin –gehören dazu. Ebenso erfahren Sie, wo aktuelle Straßenbaustellen den Verkehr behindern, was bei einer anstehenden Großveranstaltung in diesen Corona-Zeiten in Grimmen alles beachtet werden muss sowie etwas über das Für und Wider von Zirkusgastspielen..

Von Almut Jaekel