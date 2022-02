Grimmen

Autofahrer, die durch die Innenstadt unterwegs sind, müssen sich auf kurze Umleitungen gefasst machen. Die Norderhinterstraße wird in der Woche ab Montag dem 28. Februar nicht befahrbar sein. Der Grund: Bauarbeiten.

Konkret betrifft es den Teil der Norderhinterstraße in der Grimmener Altstadt zwischen der Ecke zur Sundischen Straße und der Norderquerstraße. Eine Umleitung ist ausgeschrieben.

Auch in der Bahnhofstraße kommt es aufgrund von Bauarbeiten am 2. März zu einer kurzzeitigen Vollsperrung. Betroffen ist der Bereich vor dem Friedhof. Krandienst Lange wird dort am 2. März eine neue Stele aufstellen. Der Verkehr wird dann für ungefähr zwei Stunden aus der Bahnhofstraße über die Karlstraße auf die Friedrichstraße umgeleitet.

Von aj