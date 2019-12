Grimmen: OZ-Leser unterstützen den Strukturförderverein 

Grimmen

Die Hälfte der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ist schon wieder um. In diesem Jahr wird der „ Strukturförderverein Trebetal e.V.“ unterstützt. Dieser hilft bei den vielen Festen in der Region personell und durch Markt-Equipment jeder Art. Zudem betreibt er Projektgärten und beliefert mit dem angebauten Gemüse und Obst beispielsweise den Grimmener Heimattierpark und die Tafel. Außerdem packen die Leute des Vereins an vielen Orten der Stadt kräftig mit an und sorgen so für Sauberkeit in Grimmen und den umliegenden Gemeinde. Damit die vielen Aufgaben auch weiterhin bewältigt werden können, braucht der Verein dringend einen neuen oder gebrauchten Transporter.

Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spendern: Iris Hiller(25 Euro), Sigrid Heyl (100 Euro), Thomas Erwin Fuchs (150 Euro), Karsten und Ria Peter (10 Euro), Karin Ziersch (50 Euro), Dolores und Joachim Peter (40 Euro), Rudi und Erika Lemke (60 Euro), Fred und Helga Peglow (20 Euro), Ulrich und Sigrid Nehls (20 Euro), Brigitte und Dieter Batke (25 Euro), Anja und Jule Richter (10 Euro), Gerhard und Ingrid Richter (10 Euro), sowie Marie Nitsche (20 Euro).

Von Raik Mielke