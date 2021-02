Grimmen: OZ-Lokalredaktion zieht in geschichtsträchtiges Haus 

Grimmen

Die Lokalredaktion der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG arbeitet künftig in einem neuen Gebäude. Und dieses hat in Grimmen eine lange Druck- und Zeitungstradition. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ schlagen wir heute die verschiedensten Kapitel dieses geschichtsträchtigen Gebäudes in der Bahnhofsstraße auf.

Eröffnet wurde das Geschäftshaus bereits am 1. Juli 1905 von einem gewissen Herrn Kleinowsky. Dieser richtete in dem Gebäude eine gut ausgerüstete Druckerei und ein Papiergeschäft ein. Nach seinem Tode führte der Sohn das Geschäft weiter, ehe es 1918 in Besitz der Grimmer Kreis Wochenblatt GmbH überging. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG zur Recherche zahlreiche Bild und Textdokumente zur Verfügung.

Alfred Waberg kaufte in den 1920er-Jahren die Druckerei

Unsere Geschichte beginnt in den 1920er-Jahren. Kaufmann Alfred Waberg zählte zu dieser Zeit zu den wohlhabendsten Menschen, die in Grimmen lebten. In der Trebelstadt hatte er viele wichtige Ämter inne. So gehörte er beispielsweise der Einkommensteuer-Veranlagungskommission an, wurde 1934 zum Ehrenmitglied der freiwilligen Feuerwehr ernannt, deren Vorsitzender er ebenso war, wie jener der Grimmener Kohlehändler.

Er investierte sein Vermögen in zahlreiche Unternehmen der Stadt, so dass er in dieser Zeit maßgeblich an der Entwicklung Grimmens beteiligt war. So kaufte Alfred Waberg in den 1920er-Jahren auch die Grimmener Druckerei in der Bahnhofsstraße, die zum damaligen Zeitpunkt bereits eine längere Tradition an diesem Standort hatte.

In der Grimmener Druckerei Waberg wurde jahrzehntelang die „Grimmer Kreiszeitung“ gedruckt, welche seit 1920 unter diesem Namen täglich erschien. Gedruckt wurde das Blatt bereits seit 1845. Damals hatte sie noch den Namen „Grimmener Stadt- und Landbote“. Ein Jahr später wurde sie in „Grimmener Wochenblatt für Unterhaltung und Belehrung“ umbenannt. Ab 1853 wurde die Bevölkerung der Stadt dann im „Grimmener Wochenblatt“ mit Neuigkeiten aus der Stadt informiert.

Die Druckerei zu Zeiten des Nationalsozialismus

Da Alfred Waberg von Hause aus Kaufmann war, hatte er vom Druckereigewerbe natürlich nur sehr wenig berufliche Erfahrung. Daher verließ er sich auf den Geschäftsführer Ernst Balk, der jahrzehntelang die Druckerei in der Bahnhofsstraße mit sehr viel Sachkenntnis leitete. In den 1940er-Jahren arbeiteten in der Druckerei Waberg rund 15 Personen. Es gab neben den Buchbindern auch Schriftsetzer, Maschinensetzer und Fertigmacher.

Während des Zweiten Weltkrieges waren in der Druckerei zwei Kriegsgefangene beschäftigt. Einer kam aus Belgien, der andere aus Polen. Um beide wurde sich sehr gut gekümmert, was sicher auch dazu führte, dass der Pole später verhinderte, dass die Druckerei von den Russen geplündert wurde.

Tragödie in der Familie Waberg

Im Mai 1945 ereignete sich dann eine Tragödie um die Familie Waberg. In der Bahnhofsstraße hatten sich Alfred Waberg und seine Frau Erna, Tochter Charlotte Müller und die Kinder Hans-Uwe, Knuth-Eberhard, Heide-Beate und Elke Renate sowie Zahnarzt Hans Waberg und Frau Vera mit deren drei Kindern das Leben genommen.

Der vom Kindermädchen geholte Arzt fand lediglich auf dem Teppich liegend die aufgereihten leblosen Körper und ein Saftgefäß mit gelben Pulver. Das gleiche Schicksal wählten in der Mühlenstraße Alfred Waberg (Junior) mit seiner Frau und den beiden Kindern. Der letzte Sohn, Herbert Waberg, sandte noch von der Front die Nachricht, dass er seine letzte Kugel für sich wählen würde. Er kehrte nie nach Grimmen zurück und wurde Jahre später für tot erklärt.

Trotz Schicksalsschlag ging es mit der Druckerei bis 2015 weiter

Endete so die Geschichte der Familie Waberg, ging es für die Druckerei in Grimmen weiter. Von der maschinellen Ausstattung her ging es auch nach der staatlichen Beteiligung 1972 sehr körperlich weiter. Was heute mit einem Knopfdruck am Computer erledigt werden kann, war früher sehr schwere körperliche Arbeit. Die Räumlichkeiten in der Grimmener Bahnhofsstraße waren stets in die verschiedenen Bereiche unterteilt. So gab es die Handsetzerei. Hier musste sehr konzentriert gearbeitet werden, damit jeder Buchstabe und jedes Klischee an der richtigen Stelle saßen.

Um die Schnellpressen zu bedienen, brauchte es hingegen Muskelkraft. Zumeist erledigte die Druckerei, die ab 1972 als „Ostseedruck“ agierte, regionale Aufträge. Auch zu DDR-Zeiten waren noch rund zehn Angestellte in der Druckerei beschäftigt. Im Jahre 1989 nahm Egon Zornow seine Tätigkeit beim Ostsee-Druck Rostock in Grimmen auf, mit der Maßgabe, den Betrieb zu übernehmen. Später entstand daraus die S & Z Druckerei und Verlags GmbH, die von Anfang an Drucksachen aller Art erledigte. 2015 endete die Druckereigeschichte endgültig.

Die Immobilie gehört heute der Hartmut-Scheitor-Stiftung. In dem Haus gibt es verschiedene Mieter: Eine Rechtsanwaltskanzlei, der CDU-Kreisverband Vorpommern-Rügen, eine Zahnärztin, der Seniorenbeirat Nordvorpommern und ab 1. März die OSTSEE-ZEITUNG Grimmen.

Von Raik Mielke