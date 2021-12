Grimmen

Die erste Woche der OZ Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ läuft und die ersten Spenden sind auf dem Konto der Grimmener Tafel eingegangen. Die soziale Einrichtung muss die Tiefkühlzelle erweitern und ein neues Kühlaggregat installieren.

Fast 1000 Personen aus dem gesamten Landkreis müssen die Hilfe der Tafel in Anspruch nehmen. Die benötigten Lebensmittel müssen vor der Herausgabe natürlich weiter gekühlt werden. Darum ist der Verein gezwungen, in eine größere und moderne Kühlzelle zu investieren.

Autohaus Opel-Gerds spendiert 300 Euro

„Die Grimmener Tafel leistet einen wichtigen Job. Ich selber war sehr erstaunt, dass fast 1000 Menschen am hiesigen Standort mit Lebensmitteln versorgt werden“, sagt Andreas Gerds, einer der Geschäftsführer des gleichnamigen Opel-Autohauses in der Trebelstadt. Während des gesamten Jahres unterstützt das Autohaus diverse Vereine der Stadt in Sachen „Sponsoring“. Nun spendieren Andreas und Frank Gerds 300 Euro für den Grimmener Tafelverein.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN: DE 81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des Grimmener Bürgermeisters im Rathaus der Stadt.

Auf dem Spendenkonto der Tafel ist zudem eine Überweisung in Höhe von 5000 Euro eingegangen. Diese stammt von der Wohnungsverwaltung GmbH Miltzow. Auf Nachfrage bei Herbert Hillebrand erklärte dieser nur kurz: „Die Tafel ist eine enorm wichtige Einrichtung. Wenn dort Hilfe gebraucht wird, muss man helfen“, so Hillebrand.

Wir bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Bernd und Astrid Beutin (25 Euro), Christian und Birthe Döring (75 Euro), Rudi und Käte Mielke (20 Euro) sowie Maik Zamzau (25 Euro).

Von Raik Mielke