Grimmen

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie in diesem Jahr das große Engagement der Grimmener Tafel. Diese unterstützt fast 1000 Menschen aus dem gesamten Landkreis mit Lebensmitteln. Nun braucht der Verein aus der Trebelstadt Ihre Hilfe.

Die Kühlzelle wird den Anforderungen nicht mehr gerecht – sie muss erweitert werden. Zudem braucht es ein neues Kühlaggregat. Auf den sozialen Verein kommt somit eine Investition von vielen Tausend Euro zu.

1993 wurde in Deutschland die erste Tafel eröffnet

Wussten Sie eigentlich, dass 1993 in Deutschland die erste Tafel in Berlin eröffnet wurde. Aktuell kommen 1,65 Millionen Menschen regelmäßig zu den Tafeln der Bundesrepublik.

Besonders bei Senioren, die Rente oder Grundsicherung im Alter beziehen, ist der Anstieg in den vergangenen Jahren mit 20 Prozent dramatisch. Auch die Corona-Pandemie hat viele Menschen plötzlich in eine Situation gebracht, in der sie die Unterstützung der Grimmener Tafel in Anspruch nehmen müssen. Beileibe kein Grund sich zu schämen – jedoch ein sehr guter Grund das Engagement der hiesigen Tafel zu unterstützen.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt ­Freude“ IBAN: DE 81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des ­Grimmener Bürgermeisters im ­Rathaus der Stadt.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de