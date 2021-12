Grimmen: Ohne Gesang und Bewegung – So sieht Sport- und Musikunterricht momentan aus

Grimmen

Lautes Singen, zu viel springen ist in den Schulen laut den aktuellen Corona-Auflagen streng untersagt. Diese Einschränkungen haben einen großen Einfluss auf die Lehrpläne und Unterrichtsgestaltung der Grund- und weiterführenden Schüler. „Singen ist Lebensfreude pur, ist wichtig für die Kinder in Hinblick auf mehrere Aspekte und fehlt ihnen wirklich sehr“, sagt die Schulleiterin der Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule, Birgit Mietzner, und erklärt: „Der Rhythmus, der sich durch Gesang einfach formt, hilft den Kindern beim Lesenlernen. Die Silben bekommen einen Klang und Wörter können sich besser einprägen.“

Außerdem sollen Lieder auch einen inhaltlichen Bezug haben. „Die Entwicklung wird gefördert und Lieder vermitteln ein Miteinander, Freundschaft oder schlichten Streit“, so Mietzner weiter. In der vierten Klasse können trotzdem Weihnachtslieder angestimmt werden. Jedoch mit Xylofon, Keyboards, Ukulelen und Schellen statt singender Kinderstimmen. Ein kleines Orchester mit Dirigentin Doreen Bogan bildet sich im Musikunterricht. Die Notenfolge steht an der Tafel, die Schüler warten auf ihren Einsatz.

„Ich finde es gut, dass wir mehrere Instrumente ausprobieren können und auch neue Instrumente lernen“, sagt Leon, der gerne Gitarre lernen möchte. Auch die zehnjährige Clara hat Geschmack an einem Instrument aus dem Unterricht gefunden und erzählt: „Ich möchte Keyboard weitermachen und hab mir auch eines zu Weihnachten gewünscht. Frau Bogan hat mir schon Noten gegeben, dann kann ich auch zu Hause üben.“ Das Mitsingen fehlt den Schülern, wie Luca bestätigt: „Ich finde es doof, dass wir nicht singen dürfen. Aber Musik machen macht auch Spaß“.

Auch die Erstklässler verpassen ihren Einsatz nicht

In der Musikstunde wird auch die erste Klasse bereits aktiv. Mit farbig gekennzeichneten Röhren machen die Erstklässler Musik. „Das sind Boomwhackers – und jede Farbe ist ein anderer Ton. Das ist die Vorstufe, bevor wir mit Instrumenten und Noten in der ersten Klasse anfangen“, erklärt Lehrerin Doreen Bogan. Das bunte Röhrenorchester ordnet sich auf der Bühne des Musikraumes und wird von der Lehrerin als Dirigentin geführt. Der Einsatz gelingt und auch die jüngsten Grundschüler setzen zum richtigen Zeitpunkt ein und klopfen in vorgegebener Reihenfolge.

Auch die Grundschüler der ersten Klasse verpassen ihren Einsatz nicht. Quelle: Christin Assmann

„Es ist unglaublich, was sie allein leistet in ihrem Unterricht. Wir sind sehr froh über ihr Engagement und Kreativität, damit die Kinder trotzdem Freude an der Musik haben und damit lernen. Die Ausstattung kommt dem zugute“, weiß die Schulleiterin.

In den Sportstunden kommt die Ausstattung der Sporthalle derzeit wenig zum Einsatz. „Wann immer es geht, werden draußen leichte Aufwärmübungen gemacht und sich an der frischen Luft bewegt. Aber wir müssen darauf achten, dass die Kinder nicht zu sehr toben, damit sie nicht krank werden“, betont Mietzner. Dadurch dass Kleidung und Schuhe nicht gewechselt werden dürfen, müssten die Kinder im anschließenden Unterricht mit denselben Sachen sitzen. „Und es muss ja auch bei niedrigen Temperaturen weiterhin gelüftet werden und dann geht das nicht, dass sie im Zug sitzen. Wie schnell sind sie dann erkältet“, so Mietzner. Ersatzweise sollen bei schlechtem Wetter Übungen für andere Fächer mit den Schülern gemacht werden.

„Ein großer Kompromiss, den wir schließen müssen“

Auch bei den älteren Schülern im Grimmener Gymnasium bleibt die Sporthalle leer. „Wir versuchen trotzdem, ein fachnahes Angebot zu schaffen. Das geht im sportlichen Bereich nur sehr eingeschränkt. Wenn das Wetter es hergibt, sind das eher Spaziergänge mit Abstand“, erklärt der Direktor des Grimmener Gymnasiums, Christian Matthias. „Für die älteren Schüler steht Sporttheorie auf dem Lehrplan. Ansonsten wird die Zeit genutzt, um die Hauptfächer in Begleitung von Fachlehrern zu unterrichten“, so Matthias weiter.

Der Musikunterricht sei sehr auf ein praktisches Spektrum ausgelegt. „Das ist für die Schüler und auch den Chor sehr unglücklich, weil sie zu Weihnachten nicht singen dürfen“, weiß der Direktor und fasst zusammen: „Ein großer Kompromiss, den wir schließen müssen. Aber wir versuchen, nicht den Mut zu verlieren. Aber die Freude am Lernen ist schwer aufrechtzuerhalten, wenn zusätzliche Aktivitäten, wie Chorlager und Schulfahrten, ausfallen müssen und Praxisfächer eingeschränkt werden“.

Von Christin Assmann