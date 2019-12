Grimmen: Ohne den Verein wären wir aufgeschmissen

Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt in diesem Jahr den „ Strukturförderverein Trebeltal e.V.“ Dieser benötigt dringend ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug, um auch weiterhin viele Projekte in Grimmen und den umliegenden Gemeinden realisieren zu können. Doch was macht der Verein eigentlich? Die OSTSEE-ZEITUNG fragte zahlreiche langjährige Partner des „ Strukturfördervereins Trebeltal e.V.“.

Christin Trapp : „In den Sommermonaten bringen Sie uns frisches Futter“

Seit Anfang der 1990er Jahre ist der „ Strukturförderverein Trebeltal e.V.“ ein treuer Partner des Grimmener Heimattierparks. In den ersten Jahren nach der Wende halfen die engagierten Mitarbeiter des Vereins die Gehege auf Vordermann zu bringen. Im vergangenen Jahrzehnt unterstützten sie den Zoo zudem bei sämtlichen Veranstaltungen. „Ob Halloween, Sommerfest oder Jubiläen – auf den Verein ist immer Verlass. Wir bekommen Sitzmöglichkeiten, Zelte und auch um die Versorgung der Besucher kümmern sich die Männer und Frauen“, ist Leiterin Christin Trapp begeistert.

Und seit zwei Jahren gibt es ein weiteres Projekt, welches dem Tierpark sehr hilft. „In den Sommermonaten bekommen wir regelmäßig frisches Futter vom Strukturförderverein“, berichtet Trapp. Dieses wird in den sozialen Projektgärten des Vereins angebaut. „Eine Zusammenarbeit, die wir nicht missen möchten“, betont sie.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Begünstigter Strukturförderverein Trebeltal e. V. Verwendungszweck OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN DE13 1505 0500 0112 2475 63 Spendenbox Zudem befindet sich im Vorzimmer des Bürgermeisters der Stadt Grimmen im Rathaus (Markt 1) eine Spendenbox. Hier können Sie von Montag bis Donnerstag im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr Ihre Spende abgeben. Eine weitere Spendenbox steht im Stadtkulturhaus ( Heinrich-Heine-Straße 1a). Hier besteht am Dienstag (9–12 Uhr und 13–17 Uhr), Mittwoch (9–12 Uhr), Donnerstag (9–12 Uhr und 13–16 Uhr) sowie am Freitag (9–13 Uhr) die Möglichkeit, die Aktion zu unterstützen. Telefonische Absprache Eine Terminabsprache für die Übergabe einer Spende ist über die Telefonnummer 0171 / 217 81 69 möglich.

Thorsten Erdmann : „Die großen Feste der Stadt sind ohne den Verein kaum realisierbar“

„Sie sind die stillen Helfer der Stadt“, bringt es Thorsten Erdmann auf den Punkt und zählt auf: „Ob Maibaum-, Kinder- oder Parkfest – immer, wenn wir zu den ganz großen Events in unsere schöne Stadt einladen, hat der Strukturförderverein seine Finger im Spiel.“

Der gerade erst durchgeführte Weihnachtsmarkt ist das perfekte Beispiel. „Der Auf- und Abbau wäre personell ohne die tatkräftige Unterstützung der vielen ehrenamtlich engagierten Helfer im Verein nicht möglich. Sie sind immer für uns da und haben einen sehr großen Anteil daran, dass es in Grimmen so tolle Volksfeste gibt“, sagt Grimmens Stadtsprecher.

Thorsten Erdmann, Stadtsprecher in Grimmen. Quelle: Anja Krueger

Inge Krohn : „Unsere Begegnungsstätte kann sich immer auf den Verein verlassen“

„Immer wenn wir Hilfe brauchen, sind die Männer und Frauen um Andreas Zander (Leiter des Grimmener Regionalbüros des Strukturförderverins, d. Red.) für uns da“, ist Inge Krohn aus der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ gerührt. „Mit ihrem stark in die Jahre gekommenen Fahrzeug transportieren sie uns Sachen von A nach B“, sagt die Leiterin der Begegnungsstätte und meint: „Es ist einfach toll, solch eine Hilfe zu bekommen. Ohne sie hätten wir unser Wohngebietsfest nie durchführen können.“

Inge Krohn, Leiterin der Begegnungsstätte "Gemeinsam statt einsam" Quelle: OZ-Archiv

Ursula Voß : „Ohne den Verein hätte es die Veranstaltungen am Wasserturm gar nicht gegeben“

„Ohne den Strukturförderverein hätte das Wasserturmaktiv nicht jeden Monat Veranstaltungen anbieten können“, betont Ursula Voß und beschreibt: „Sie haben uns die nötige Technik zur Verfügung gestellt, für Hunderte Besucher Sitzmöglichkeiten geschaffen und bei schlechtem Wetter die Veranstaltungsfläche sogar durch Pavillons überdacht“, bedankt sie sich.

Auch beim traditionellen Tannenbaumverbrennen des Aktivs waren sie ein treuer Partner, der sich beispielsweise um die Versorgung gekümmert hat.

Andrea Telke : „Bei unseren Parkfesten wären wir ohne die Hilfe des Vereins aufgeschmissen“

Im psychiatrischen Pflegewohnheim in Groß Lehmhagen findet jährlich ein großes Parkfest statt. „Wir hatten viele Jahre schlechtes Wetter. Aber dies war nie ein Problem, weil der Strukturförderverein dann Zelte aufgebaut hat. Ich finde es besonders beeindruckend, dass der Verein stets mit vielen engagierten Helfern vor Ort war und uns bei der Durchführung unterstützt hat. Ohne diese Hilfe wären solche Feste definitiv nicht möglich“, betont Andrea Telke aus der Pflegeleitung des Wohnheims.

Andrea Telke, Pflegeleitung im psychiatrischen Pflegewohnheim in Groß Lehmhagen Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke