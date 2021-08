Grimmen

Zugestellte Einfahrten, unübersichtliche Kreuzungen, weil Autos die Sicht versperren und im schlimmsten Fall kommt nicht mal die Feuerwehr um die Ecke oder durch die von abgestellten Autos übrig gelassene Lücke – das Parken in der Grimmener Innenstadt ist chaotisch. Deshalb soll jetzt – wieder einmal – etwas dagegen unternommen werden.

Der innerstädtische Verkehr sorgt in Grimmen seit Langem für heftige Diskussionen. Die einen wollen am liebsten alles verkehrsberuhigt, besonders Anwohner stören sich an denjenigen, die den Weg übers Altstadtpflaster als Abkürzung nach Norden suchen. Gewerbetreibende dagegen scheinen auf den Durchgangsverkehr angewiesen und plädieren seit Jahrzehnten für ein kostenfreies Parksystem. Das gibt es seit vielen Jahren in Grimmen – nirgendwo muss man Gebühren entrichten.

Beschwerden über Parkchaos nehmen in Grimmen zu

Im Fokus der Kritik steht aber dennoch der sogenannte ruhende Verkehr. „Es vergeht kein Arbeitstag, an dem ich mich nicht mit dieser Problematik auseinandersetzen muss“, so Bürgermeister Marco Jahns, seit 1. Juli im Amt.

Die Beschwerden der Anwohner und Händler, die sich über das Verkehrschaos aufregen, haben seit Jahren zugenommen. Nun will die Stadtverwaltung handeln, sagt Pressesprecher Thorsten Erdmann. „Es kann nicht sein, dass wir sehenden Auges hinnehmen, dass Einmündungen, Kreuzungsbereiche, Einfahrten und Bürgersteige zugeparkt und in einigen besonders dreisten Fällen, aufgrund der geringen Durchfahrtsbreite, Rettungswege versperrt werden“, ärgert sich Jahns.

Ein Einsatzauto der freiwilligen Feuerwehr steckte bei einem Versuch, die gefährlichsten Parksituationen in der Stadt zu erfahren – durchgeführt von FFW, Ordnungsamt und OSTSEE-ZEITUNG – bereits einmal fest. Nichts ging mehr beim Abbiegen von der Sundischen in die Norderhinterstraße. Rechts saß das knallrote Auto direkt am Straßenschild haarscharf neben der Hausecke und vorne links behindert ein geparkter Pkw das Weiterfahren.

Straßenreinigung durch Parksünder kompliziert

Auch während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses wurde das Verkehrschaos in der Innenstadt thematisiert. Und eigentlich sind sich alle einig. Die Abgeordneten bemängelten unter anderen, dass die Straßenreinigung durch die Parker immer wieder behindert wird. Hinweise an die Parksünder – nicht selten sind das Bürger der Stadt oder Anlieger – hätten aber nie etwas bewirkt, berichteten die Stadtvertreter. Sie schlagen deshalb fraktionsübergreifend härtere Ordnungsmaßnahmen vor.

An der Einfahrt von der Sundischen in die Norderhinterstraße ist es grundsätzlich eng für große Fahrzeuge. Wenn aber an dieser engen Stelle ein Pkw abgestellt ist, kommt das Feuerwehrfahrzeug nicht ohne Schaden um die Ecke. Quelle: Almut Jaekel

„Ich habe von der Stadtvertretung den klaren Auftrag bekommen, gegen das Parkchaos vorzugehen, und das werde ich tun. Das Ordnungsamt der Stadt wird ab sofort mehr Kontrollen durchführen und Verstöße ahnden“, sagt Marco Jahns.

Niemand müsse in Grimmen falsch parken

Wie überall gelte auch in Grimmen für jeden Einwohner und Besucher die Straßenverkehrsordnung. „Ohne Ausnahme und Ausrede“, so der Bürgermeister. Wie Jahns weiter sagt, gebe es genügend kostenfreie Parkplätze rund um die Altstadt. Niemand müsse in Grimmen – und schon gar nicht an unübersichtlichen Stellen – falsch parken oder halten.

Besonders kritisch betrachten die Stadtvertreter die Parkgewohnheiten in der Langen Straße, der Bahnhofstraße, in der Sundische Straße und in der Strohstraße sowie außerhalb der Innenstadt in der Mohnikestraße. Das Ordnungsamt weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass in der Bahnhofstraße das Parken nur mit Parkscheibe erlaubt ist.

Grimmener Polizei gibt generelle Tipps zum Parken

Jeder Autofahrer sollte sich in Erinnerung bringen, was die Verkehrsschilder im Einzelnen genau bedeuten, rät in diesem Zusammenhang Daniel Böwe vom Grimmener Polizeirevier. „Gelegentlich gibt es auch Veränderungen oder Ergänzungen und die sollte jeder Verkehrsteilnehmer kennen. Auch 30 Jahre nach der Führerscheinprüfung“, sagt er.

Übrigens: Auf Gehwegen ist das Parken generell verboten. Ebenso in Straßen, in denen bei parkenden Autos die gesetzlich geforderte Restbreite von 3,05 Meter nicht gegeben ist wie in der Norderhinterstraße, in die Feuerwehrfahrzeuge aufgrund der Parksündern teilweise gar nicht einfahren können.

Verschärfte Kontrollen ab Ende August

Mit den verschärften Kontrollen soll ab der kommenden Woche, also ab dem 30. August begonnen werden, informiert Thorsten Erdmann. Dabei werden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Rahmen einer Amtshilfe von Polizeibeamten unterstützt.

„Da es auch bei der Straßenreinigung zu erheblichen Behinderungen kommt, hauptsächlich in der Straße der Befreiung, der Karl- und Wilhelmstraße, der Strohstraße und im Stadtteil Südwest, werden wir in diesen Bereichen zukünftig besonders häufig unterwegs sein und Ordnungswidrigkeiten ahnden“, ergänzt Claudia Haiplick, die in der Stadtverwaltung seit dem Frühjahr den Fachbereich Soziales, Sicherheit und Ordnung leitet. „Bei den Kontrollen geht es uns nicht um das Knöllchenverteilen, sondern um die Durchsetzung von Recht und Ordnung sowie die Entspannung der Verkehrssituation in Grimmen. Und davon profitieren letztendlich alle“, so Haiplick.

Um dieses Ziel zu erreichen, geht Bürgermeister Marco Jahns noch einen Schritt weiter. Er hat jetzt, gemeinsam mit den Stadtvertretern, die Erarbeitung eines Verkehrswegekonzeptes auf den Weg gebracht. Den Auftrag dazu hat ein Dresdener Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Verkehrssysteme erhalten. Erste Ergebnisse sollen im Frühjahr 2022 vorliegen.

Von Thorsten Erdmann und Almut Jaekel