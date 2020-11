Grimmen

Jahrelang galten sie als verschollen – jetzt sind Originalzeichnungen von Hermann Kirchhoff mit Grimmener Stadtansichten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wieder aufgetaucht. Und die Stadt Grimmen wird wahrscheinlich bald Eigentümer dieser historischen Zeitzeugen sein.

Die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur sprachen sich dafür aus, ein historisches Skizzenbuch mit originalen Stadtansichten Grimmens zu erwerben, dass dem Sohn des einstigen Bürgermeisters Wilhelm Kirchhoff, Hermann Kirchhoff gehörte. Die Skizzen stammen vom ihm selbst.

Anzeige

Originale des Kreisbaumeisters galten als verschollen

Hermann Kirchhoff war 1825 in Grimmen als ältester Sohn des Bürgermeisters Wilhelm Kirchhoff geboren worden, der insgesamt 37 Jahre lang die Geschicke der kleinen vorpommerschen Stadt. Ab 1857 bis 1868 war Hermann Kirchhoff Kreisbaumeister in Grimmen, Zeugnisse seiner Arbeit finden sich beispielsweise am Rathaus. Im Grimmener Museum am Mühlentor gibt es Kopien einiger Zeichnungen von ihm, Originale sind seit Jahrzehnten verschollen, lagerten zuletzt wohl im Kirchenarchiv.

„Am 22. Mai 2020 erhielt ich eine E-Mail von Agnes Thum aus München, die mir mitteilte, dass bei einer Haushaltsauflösung in Düsseldorf ein Original-Skizzenbuch von Hermann Kirchhoff gefunden worden war“, informierte Grimmens Museumsleiterin Dr. Sabine Fukarek. Agnes Thum arbeitet in München in einem Kunsthaus und fragte an, ob die Stadt Grimmen Interesse an diesem Skizzenbuch habe. Sabine Fukarek: „Das ist alles sehr spannend.“

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Stets mit Bleistift in Grimmen unterwegs

Die Trebel mit der Waschbank in Grimmen nach einer Zeichnung von Hermann Kirchhoff aus den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Quelle: Kopie Kraehmer

Jahrelang hätte sie bedauert, dass es in Grimmen nur noch Kopien der Arbeiten des Baumeisters und Architekten Kirchhoff gab. In seiner Grimmener Zeit – Hermann Kirchhoff hatte zwischenzeitlich eine Stralsunderin geheiratet und fünf seiner Kinder wurden in Grimmen geboren – entstanden viele Zeichnungen von Stadtansichten. Zehn davon, die bisher als verloren galten, sind im Skizzenbuch in einer Größe von etwa A4 enthalten. Darunter auch von seinen eigenen Wohnungen in der Hafenstraße und der Tribseeser Straße – damals noch in der heutigen Innenstadt. Hermann Kirchhoff sei in Grimmen stets mit seinem Zeichenstift unterwegs gewesen und habe damit nicht nur Skizzen der Stadt, von seinen Wohnungen, von Grundrissen oder seiner Frau beispielsweise bei Stickarbeiten gemacht, sondern sei so auch mit Rat, Zeichenstift und Hilfe bei Baufragen ansprechbar gewesen, hatte Sabine Fukarek bei ihren Recherchen über Hermann Kirchhof herausgefunden.

Eigene Wohnhäuser skizziert

Gewohnt hatte Hermann Kirchhoff mit seiner eigenen Familie übrigens in der Hafenstraße am Rosengang und als diese für die wachsende Familie zu klein wurde, schräg gegenüber vom heutigen Museum. Von den Wohnungen gibt es auch Grundrisse, die über die damaligen Lebensverhältnisse Aufschluss bringen.

Im Skizzenbuch sind allerdings nicht nur Grimmener Ansichten, sondern auch Zeichnungen der Hochzeitsreise von Hermann Kirchhoff und seiner Frau enthalten – wie die anderen Zeichnungen ebenfalls als Bleistiftarbeit und mit enormer Präzision.

Hermann Kirchhoff Hermann Kirchhoff, geboren 1825 in Grimmen, ist Sohn des langjährigen Grimmener Bürgermeisters Wilhelm Kirchhoff. Bis 1842 besuchte Kirchhoff das Gymnasium in Köslin und machte anschließend bis 1846 eine Feldmesserlehre. Ab 1846 studierte er an der Bauakademie in Berlin. Es folgte von 1849 bis 1852 eine praktische Tätigkeit bei Meliorationsarbeiten im Nieder-Oderbruch. Von 1852 bis 1856 führte er in Berlin Privatbauten als Mitarbeiter bei Friedrich Hitzig aus. Von 1853 bis 1855 hatte er die Bauleitung beim Leuchtturm auf der Greifswalder Oie. Bis 1856 errichtete er Villen, Wohn- und Geschäftshäuser im Tiergartenbezirk in Berlin sowie Gebäude und eine Brücke. 1855 wurde er Mitglied im Architektenverein zu Berlin. 1857 legte er das Baumeisterexamen ab. Von Oktober 1857 bis Januar 1868 war er als Kreisbaumeister in seiner Heimatstadt Grimmen angestellt. 1868 wurde er Bauinspektor bei der Regierung in Marienwerder, im Januar 1870 Oberbauinspektor und im Januar 1873 Regierungs- und Baurat. 1882 wurde er zur Regierung in Koblenz versetzt, wo er 1889 zum Geheimen Baurat befördert wurde.

In Grimmen bisher nur Fotokopien

„Die uns bekannten zehn Motive waren bis vor etwa 50 Jahren im Grimmener Pfarrarchiv“, weiß Sabine Fukarek. Seitdem gibt es nur noch Fotokopien. Dass die Originale plötzlich in München wieder aufgetaucht sind, sei ein Wunder.

Agnes Thum hat sich bereit erklärt, das Skizzenbuch mit insgesamt 15 Blättern an die Stadt für

einen Festpreis von 1584 Euro zu verkaufen. „Das ist ein günstiges Angebot“, schätzt Sabine Fukarek ein. Die Ausschussmitglieder votierten mehrheitlich ebenfalls für den Erwerb. Sollte die Stadt sich dagegen entscheiden, wird das Skizzenbuch versteigert.

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel