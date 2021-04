In der St.-Marien-Kirche Grimmen lädt Pastor Wolfgang Schmidt am Karfreitag um zehn Uhr zum Gottesdienst ein. Am Ostersonntag finden um sechs Uhr die Morgenandacht und um zehn Uhr der Familiengottesdienst statt.

Die katholischen Messen in der St.-Jakobus-Kirche in Grimmen werden am Karfreitag um 15 Uhr und am Ostersonntag um 8.30 Uhr gefeiert. In der Maria Rosenkranzkönigin-Kirche in Demmin finden die Messen am Karfreitag um 18 Uhr und 21 Uhr, sowie am Ostersonntag um 10.30 Uhr statt.

Für die Gemeinde Glewitz werden an Karfreitag um 10 Uhr in der St.- Andreas-Kirche in Nehringen und um 14 Uhr in der Kirche im Vorland, Gottesdienste abgehalten. Pastor Rolf Knießl lädt zu den Gottesdiensten zur Osternacht um sechs Uhr in der St.-Margarethen-Kirche in Glewitz und am Ostersonntag um zehn Uhr in der Kirche im Vorland, ein.

In Kreutzmannshagen findet der Gottesdienst am Karfreitag um 10 Uhr statt. Am Ostersonntag lädt Pastor Warnecke zum Gottesdienst um 9.30 Uhr in Griebenow und um 11 Uhr in Groß Bisdorf ein.

In den Kirchen am Sund werden an Karfreitag Gottesdienste um zehn Uhr in Elmenhorst, um 10.30 Uhr in Horst und 14 Uhr in der Kirche in Brandshagen veranstaltet. Am Ostersonntag wird um sechs Uhr in Abtshagen der Gottesdienst gefeiert. Außerdem kann der digitale Gottesdienst auf der Website der Kirchen am Sund angesehen werden.