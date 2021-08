Grimmen

Zum Beitrag „Parkchaos in Grimmen: Deshalb greift das Ordnungsamt in der Altstadt jetzt hart durch“: Wo sollen die Anwohner ihre Autos parken, wenn das in der Norderhinterstraße nicht erlaubt ist? Es kann ja nicht sein, dass man nach einem Arbeitstag zu Fuß vom entfernten Parkplatz bis nach Hause laufen solle. Nicht jeder habe eine Garage am Haus.

Die Parksituation ist chaotisch durch die Menschen, die tagsüber so dicht wie möglich in der Altstadt parken wollen. Dadurch finde man als Anwohner an bestimmten Wochentagen keinen Parkplatz. Vernünftiger wäre es, wenn in den Nebenstraßen der Altstadt – wie in anderen Städten auch – Parken nur für Anwohner mit Parkausweis eingeführt wird. Dann würden bei weitem nicht so viele Autos parken und die Anwohner würden nicht noch zusätzlich bestraft werden. In Stralsund darf sogar in engeren Straßen als Anwohner geparkt werden. Das sollte Herr Jahns als neuer Bürgermeister, der für seine Bürger da sein will, nochmal überdenken.

Mit der Straßenreinigung ist es ähnlich. Warum wird die Reinigung abends ab 18 Uhr durchgeführt, wenn jeder Mensch Feierabend hat? Wo sollen die Autos hin? Wir können sie nicht für zwei Stunden an der Laterne nach oben ziehen. Zumal die Straßen sogar noch dreckig sind, wenn dort kein Auto stand. Seitdem der alte Fahrer in Rente ist sehen die Straßen nach der Reinigung noch schmutziger aus als vorher. Jörg Peter, Grimmen

Von aj