Grimmen: Pkw kollidiert mit Bus

Grimmen

Weil ein 68-jähriger Pkw-Fahrer in Grimmen am frühen Montagnachmittag die Vorfahrt nicht beachtete, kollidierte er mit einem Bus der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR).

Der Nissan-Fahrer kam aus Richtung Bahnhof und wollte die Heinrich-Heine-Straße am Kulturhaus queren. Dabei beachtete er die Vorfahrt des Busses, den ein 39-Jähriger lenkte, nicht. Der Bus war auf der Heinestraße in Richtung Stadtteil Südwest unterwegs.

„Verletzt wurde niemand“, informierte Dietmar Grotzky, Leiter des Grimmener Polizeireviers. Aber am Bus sei ein Sachschaden von 5000 Euro, am Pkw sogar in Höhe von 10000 Euro entstanden.

Von Almut Jaekel