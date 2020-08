Grimmen: Polizei stoppt Alkoholsünder zwei Mal in einer Nacht 

Grimmen

Als „unbelehrbar“ bezeichnet die Polizei einen 30-jährigen Autofahrer, der zunächst am Sonnabend gegen 1.30 Uhr mit 1,33 Promille in Stralsund von der Polizei gestoppt wurde. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht einziehen, denn den musste der Mann schon längst wegen Trunkenheit am Steuer abgeben. Auch eine Gefängnisstrafe saß er deswegen schon ab.

Nichtsdestotrotz fassten die Polizisten ihn dann in der gleichen Nacht gegen 4 Uhr in Splietsdorf – immer noch betrunken und immer noch ohne Führerschein – ein weiteres Mal hinter dem Steuer. Das Auto wurde sicher gestellt und die Polizei ermittelt gegen den hartnäckigen Alkohol-Sünder wegen Trunkenheit am Steuer.

Von Carolin Riemer