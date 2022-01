Grimmen: Polizei stoppt berauschte Autofahrer im neuen Jahr

Grimmen/ Tribsees

Gegen 24 Uhr in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar wurde ein Autofahrer in Tribsees von der Grimmener Polizei kontrolliert. Der Atemalkoholtest des 59-Jährigen ermittelte einen Wert von 1,16 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

Bereits am Abend des 1. Januars startete eine 33-Jährige in Grimmen berauscht ins neue Jahr. Gegen 19 Uhr wurde die Autofahrerin in Grimmen von der Polizei gestoppt. Durch einen Drogentest wurde bestätigt, dass die Bürgerin unter ein Einfluss von Drogen unterwegs war. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinfluss.

