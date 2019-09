Grimmen

Ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Wittenhagen lieferte sich am Samstagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei (die OZ berichtete). Dabei gefährdete der junge Mann wohl auch einige andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet nun, dass sich jene Kraftfahrer beim Grimmener Polizeirevier (Tel. 038326 / 570) melden mögen.

Rückblick: Während einer Streifenfahrt am Samstagabend gegen 18.25 Uhr begegneten Polizisten dem jungen Mann in der Leningrader Straße in Grimmen. Der polizeibekannte Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, war mit einem olivgrünen VW-Caddy unterwegs. Als die Beamten ihn stoppen wollten, gab er Gas und flüchtete.

Damit begann die Verfolgungsjagd über zum Teil schmale Straßen und durch die Ortschaften Vietlipp, Grischow, Klein Rakow und Düvier. Gegen 18.45 Uhr wurde der 20-Jährige in Vorbein ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestoppt.

Von Anja Krüger