Grimmen

In Grimmen und Umgebung werden derzeit wohl einige Menschen vergeblich auf ein Post-Paket warten. Wie die Polizisten aus dem Revier in Grimmen am Freitag mitteilten, wurde ein Container auf dem Hof des einstigen Postgebäudes in der Bahnhofstraße in Grimmen aufgebrochen.

Leere Verpackungen in Trebel aufgetaucht

Vermutlich stahlen, der oder die Täter, Pakete, die sich darin befanden. Der Zeitraum des Diebstahls kann von Donnerstag 18 Uhr bis Freitag um 6 Uhr eingegrenzt werden. Der sogenannte Stehlschaden ist bislang noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Am Freitag machten die Polizisten dann einen Fund in der Trebel auf Höhe des Brillenhauses. Dort schwammen fünf Verpackungen von Paketen - allerdings ohne Inhalt. Die Polizei sucht Zeugen. Telefonnummer: 038326/ 570

Von Carolin Riemer