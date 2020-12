Jessin

Blickt Idun Dührkoop auf das vergangene Weihnachtsfest zurück, fallen der Einrichtungsleiterin des Pflegeheims „Haus Sonnenschein“ viele Worte ein: Besinnlichkeit und Ruhe gehören nicht dazu.

Einen Tag vor Heiligabend erfuhr die 55-Jährige, dass eines der mobilen Impfteams am Sonntag nach Weihnachten auch in ihrem Haus anrücken wird. Eigentlich eine gute Nachricht, denn die Leiterin sieht den Impfstoff „als Weg zurück zur Normalität“. Doch der Impf-Tag brachte etliche Probleme mit sich.

Erstes Problem: Ein neuer Aufklärungsbogen

Der ungewöhnliche Termin für die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus wurde zum Problem, als am Morgen des 24. Dezembers ein brandneuer Aufklärungsbogen im Mail-Postfach des Pflegeheims eintrudelte. Dieser Bogen musste bis zum Eintreffen des Impfteams von den Betreuern und Angehörigen der Heimbewohner unterschrieben werden, um eine Erlaubnis für die Impfung zu erteilen. „Innerhalb von drei Tagen und das über die Feiertage – eine sportliche Aufgabe“, sagt die Leiterin.

Zweites Problem: Einverständnis-Erklärungen ließen auf sich warten

Idun Dührkoop gab ihr Bestes und schickte das Dokument so schnell wie möglich ab. Doch die Antworten ließen erwartungsgemäß auf sich warten. Nicht jeder schaut an den Feiertagen regelmäßig ins Mail-Postfach – vor allem dann nicht, wenn man schon einen Aufklärungsbogen und damit das Einverständnis gegeben hatte und mit keinem zweiten Dokument rechnete. 44 demente und schwerkranke Bewohner leben aktuell im „Haus Sonnenschein“. 43 Einverständniserklärungen lagen bereits vor. „Aber die waren ja nun hinfällig geworden“, sagt die Idun Dührkoop. Sie verglich den ersten mit dem zweiten Bogen und stellte fest, dass die Liste der Nebenwirkungen gewachsen war.

Drittes Problem: Nebenwirkungen schreckten ab

Diese detaillierte Auflistung führte zu einem weiteren großen Problem. Nur 13 von insgesamt 32 Mitarbeitern des Heims ließen sich am Sonntag impfen. „Viele meiner Kollegen schreckte die Liste der Nebenwirkungen ab. Sie wollen erst einmal die Erfahrungen der geimpften Kollegen abwarten. Das kann ich durchaus verstehen“, sagt Idun Dührkoop. Gelenk-, und Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Schmerzen an der Einstichstelle, Schlaflosigkeit, Anschwellen der Lymphdrüsen und sogar Lähmungen des Gesichts sind unter dem Abschnitt „mögliche Nebenwirkungen“ aufgelistet. Jeder wisse zwar, dass auch die Beipackzettel gängiger Medikamente auf Begleiterscheinungen hinweisen, die dann in der Regel nicht auftreten, aber auf die neue Impfung reagieren die Menschen sensibler, glaubt sie.

Viertes Problem: Impf-Team war nicht geimpft

Idun Dührkoop verhielt sich vorbildlich: Sie ließ sich impfen. „Allerdings mit einem mulmigen Gefühl“, gibt sie zu. Vor allem, als sie erfuhr, dass niemand aus dem Stralsunder Impf-Team selbst den Impfstoff in sich trägt, war sie „erschüttert“. Es hätte sie beruhigt, wenn das Team auch geimpft gewesen wäre und etwas zu eigenen Erfahrungen hätte sagen können. Das Impfteam musste sich einem Corona-Schnelltest unterziehen, bevor es seine Tätigkeit aufnehmen konnte.

Idun Dührkoop vergleicht den Piks mit der Nadel mit einer Grippeschutzimpfung. Auch Stunden später fühlte sie sich wohl und spürte weder Nebenwirkungen noch Schmerzen an der Einstichstelle.

Die Bewohner des Heims jedoch wurden am Sonntag nicht geimpft. Es lag noch keine Einverständniserklärung der Betreuer und Verwandten vor. „Wir hätten mindestens fünf Tage Zeit gebraucht, um die unterschriebenen Aufklärungsbögen vorlegen zu können. Wenn das Impfen in den Heimen nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorstellten, ist die Schuld nicht in den Einrichtungen zu suchen. Der Termin nach den Feiertagen und die zweite Erlaubnis machte die Umsetzung sehr schwer. Wir haben alles versucht. Viele meiner Kollegen sind am Sonntag extra ins Heim gekommen, um sich impfen zu lassen. Und das obwohl sie frei hatten.“

Das Impf-Team rückt noch ein zweites Mal an und die Einrichtungsleiterin hat von mehreren Kollegen schon am späten Sonntagnachmittag erfahren, dass auch sie sich dann impfen lassen werden. Das Weihnachtsfest 2020 werden Idun Dührkoop und ihre Kollegen jedenfalls als eine der stressigsten Zeiten eines ohnehin schon aufregenden Jahres in Erinnerung behalten.

