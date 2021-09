Grimmen

In Grimmen gibt es viele „Pedalritter“, die gerne mit ihrem Fahrrad in der Region unterwegs sind. Es gibt bereits viele gut funktionierende Radwege, jedoch auch noch ebenso viele Lücken im Radwegenetz. Für einen schnellen Lückenschluss des Radweges an der Bundesstraße 194 wollen sich nun am kommenden Sonntag zahlreiche Radfahrer einsetzen.

Geplant ist eine Protest-Tour, die um jeweils zehn Uhr in Loitz und Grimmen startet. Ziel der Radtour ist für alle der Ort Poggendorf in der Gemeinde Süderholz. Bis dato endet der Radweg – aus Grimmen kommend – am Pommerndreieck.

Los geht die Tour für alle Trebelstädter um zehn Uhr auf dem Grimmener Marktplatz. Jeder, der den Sonntag gerne mit einer sportlichen Radtour krönen und sich zudem für einen Lückenschluss des Netzes bis nach Loitz einsetzen möchte, kann ohne Anmeldung teilnehmen. Die Organisatoren erwarten aus Grimmen, Loitz und der Gemeinde Süderholz zahlreiche Radfahrer.

Und wer weiß, vielleicht wird der Protest ja gehört und man kann schon bald die nächste längere Radtour an die Peene nach Loitz oder umgekehrt in den Heimattierpark nach Grimmen planen.

Von Raik Mielke