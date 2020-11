Grimmen

Zum wiederholten Male stellten die Polizisten aus dem Revier Grimmen einen berauschten Fahrradfahrer in der Region fest: In diesem Fall handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann aus Kaschow, der am Montag gegen 14.50 Uhr auf seinem Rad am Kaschower Damm durch seine Fahrweise auffiel.

Die Polizisten kontrollierten den Radler mit Ausfallerscheinungen und stellten einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille fest. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht mehr. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von Carolin Riemer