Grimmen: Regionalschule wird für 8,7 Millionen Euro ab Oktober erweitert

Eine Robert-Koch-Schule gibt es in Grimmen seit 1950. Allerdings damals noch im jetzigen Haus II der Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule in der Altstadt.

Zu Beginn gehörten 13 Lehrer und ein Pionierleiter zur Koch-Schule, die etwa 600 Schüler in 15 Klassen unterrichteten. Zu der Zeit besuchten die Schüler die Schule nur bis zur 8. Klasse.

Es gab nur sieben Klassenräume mit insgesamt 324 Sitzplätzen. Allerdings gehörten zur Koch-Schule die Bildungsstätten in Leyerhof, Grellenberg und Müggenwalde. In Leyerhof waren vier Lehrer und ein nebenamtlicher Lehrer tätig. Dort lernten 179 Schüler in fünf Klassen. In der Schule Grellenberg gab es 56 Schüler, die von einem Lehrer unterrichtet wurden, in Müggenwalde drei Klassen mit 92 Schülern in einem Raum mit 40 Sitzplätzen.

Im Schuljahr 1951/52 waren dann schon 20 Lehrer für 675 Schüler da, die 18 Klassen bildeten. Die damalige Berufsschule stellte am Samstag fünf Klassenräume zur Verfügung, damit der Unterricht abgesichert war.

1960 war die Koch-Schule mit etwa 650 Schülern die größte Schule im Kreis Grimmen.

1962 zogen die „Koch-Schüler“ und Lehrer in das Gebäude der Förderschule um. Dort blieben sie bis 1981. Dann zogen sie in die neue Polytechnische Oberschule „Robert Koch“ in das heutige Gebäude mit der Unterstufe von Klasse 1 bis 4 und der Oberstufe bis Klasse 10.

Seit dem Schuljahr 2003/2004 gibt es in Grimmen neben dem Gymnasium als weiterführende Schule nur noch die Regionale Schule „Robert Koch“, an der jetzt die Schüler der ehemaligen Koch-Schule, Neubauer-Schule und Wander-Schule lernen, seit dem Schuljahr 2004/2005 auch die Schüler der Gemeinde Süderholz.

496 Mädchen und Jungen werden gegenwärtig an der Regionalen Schule unterrichtet.