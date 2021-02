Grimmen

Zwei Reihenhäuser entstehen demnächst in Grimmen. „Im April sollen die Bauarbeiten starten“, plant Bauherr Mirko Höpfner, Chef der gleichnamigen Dachdeckerei aus Grimmen. Zwölf bis 16 Wohnungen werden so in der Straße Am Vorland entstehen. „Je nachdem, welche Wohnungsgrößen von den künftigen Mietern gewünscht werden“, sagt Höpfner.

Eines der Reihenhäuser wird parallel in Straßennähe gebaut, das zweite dahinter. Mit diesem Haus auf dem hinteren Grundstück werde begonnen.

Jeder Mieter ist willkommen

„Je nach Bedarf werden die Wohnungen zwischen 55, 77 und bis 130 Quadratmeter groß“, sagt Mirko Höpfner. Es gebe schon Bewerber, aber auch noch freie Kapazitäten, informiert der Bauherr. Immerhin wirbt das große Bauankündigungsschild schon ein paar Wochen auf dem Grundstück. Aus Erfahrung weiß der Grimmener, dass sich die Leute vermehrt melden, wenn der erste Stein beim Bauen bewegt wird.

Beide Gebäude sollen altersgerecht errichtet werden, plant Mirko Höpfner. „Aber jeder, der hier am Ortsrand von Grimmen wohnen möchte, ist gern gesehen – egal wie alt er oder sie ist“, betont er. Auch für Familien und andere jüngere Menschen sei es ja schön, wenn es keine Barrieren in den Wohnungen gebe.

Die unteren Wohnungen erhalten alle Terrassen, die oberen der zweigeschossigen Gebäude Balkone, informiert Höpfner weiter. „Und jede Wohnung bekommt einen eigenen Eingang“, sagt er. Die Heizungsanlage werde energiesparsam mit einer Luftwärmepumpe ausgerüstet.

Einzug noch vor Weihnachten

Wenn alles klappt wie geplant, soll das erste, das hintere Haus im Dezember bezugsfertig sein. Bis dahin hofft Höpfner, die Gehwegfrage zu klären. Gespräche mit der Stadt sind dazu geplant.

Das gesamte Areal werde umzäunt, so dass auch Kinder sicher spielen können. Zu jeder Wohnung werde ein Pkw-Stellplatz beziehungsweise Carport und auch ein kleiner Schuppen gehören, erzählt Mirko Höpfner weiter. Dort gebe es auch E-Anschlüsse, um E-Autos laden zu können. Das sei ab 1. März 2021 Vorschrift.

Von Almut Jaekel