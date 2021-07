Grimmen

Schwimmen lernen ist wieder voll im Trend – zumindest wenn man nach den Zahlen im Grimmener Naturbad geht. Dort haben in den vergangenen sechs Wochen 130 Kinder und Jugendliche am Schwimmunterricht teilgenommen – doppelt so viele wie in den Vorjahren. Und nach den Ferien geht die intensive Schwimmausbildung weiter. Die Ausbilder erwarten 220 Kinder, die im Freibad der Stadt ihr Schulschwimmlager absolvieren.

Mario Goß: Vor allem durch das Landesprojekt wurden wir im wahrsten Sinne des Wortes überrannt

Einer der wesentlichen Gründe für den starken Andrang auf die Kurse ist das landesweite Programm „MV kann schwimmen“. Da die letzten beiden Schuljahre – wie bereits angesprochen – enorm von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt waren, mussten die meisten Schwimmlager komplett abgesagt werden. Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich neben anderen Hilfsorganisationen (etwa DLRG, ASB, DSV) an der Durchführung des Landesprogrammes. Dieses hat zum Ziel, Kindern im Grundschulalter, die keine oder nur eine unzulängliche Schwimmausbildung erhalten haben, bis zu den Herbstferien die Möglichkeit zu geben, an einer Schwimmausbildung teilzunehmen.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt dafür finanzielle Mittel zur Verfügung. „Bei uns betrifft dies die Dritt- und Viertklässler“, erklärt Goß und beschreibt: „Es ist eine tolle Aktion, durch die wir im wahrsten Sinne des Wortes überrannt wurden. Aber dies ist überhaupt nicht schlimm, sondern ein sehr gutes Zeichen.“

80 Prozent der Nichtschwimmer haben jetzt ein Schwimmabzeichen

So waren während der gesamten sechs Wochen bis zu sechs Schwimmausbilder im Einsatz. „Wir hatten Kinder, die erst vier Jahre alt waren und auch Jugendliche, die bereits 15 Jahre alt waren“, informiert der leitende Rettungsschwimmer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes.

Bis auf wenige Ausnahmen konnten die meisten Teilnehmer zuvor nicht schwimmen. So ging es bei dem einen oder anderen zuerst einmal um die Wassergewöhnung. Andere sprangen sofort ziemlich furchtlos ins kühle Nass und konnten sofort mit dem Techniktraining beginnen. „Wir hatten natürlich auch Kinder dabei, die noch sehr ängstlich dem Element Wasser gegenüberstanden. Die Eltern wollten, dass diese vor den Schwimmlagern der Schule – die ab der kommenden Woche starten – schon mal die Angst verlieren“, beschreibt Goß.

Die beste Nachricht: Rund 80 Prozent der Teilnehmer lernten in den Sommerferien im Grimmener Naturbad schwimmen. Hierbei kamen die jungen Leute nicht nur aus der Trebelstadt und den umliegenden Gemeinden, sondern auch auch Brandburg, Schleswig-Holstein oder Sachsen. „Dies sind dann zumeist Ferienkindern, die bei ihren Großeltern hier bei uns in der Region Urlaub machen“, erklärt Mario Goß.

Zudem konnte in 20 Fällen sogar das Schwimmabzeichen in Bronze und in sieben Fälle das Abzeichen in Silber abgelegt werden. Ein Teilnehmer absolvierte erfolgreich die Prüfung zum Rettungsschwimmer in Silber und einer zum Rettungsschwimmer in Bronze.

220 Schüler werden in den nächsten vier Wochen erwartet

Und der Ausbildungsmarathon ist noch lange nicht vorbei. Ab der kommenden Woche haben sich die Schulen der Stadt angemeldet und wollen im Freibad ihre Schwimmlager absolvieren. „Wir erwarten – über die vier Wochen verteilt – rund 220 Kinder und Jugendliche. Eine Mammutaufgabe, auf die wir uns aber sehr freuen“, betont Mario Goß.

Neben den beiden Grundschulen der Stadt wird auch das Förderzentrum und die Regionalschule Robert Koch das Angebot im Naturschwimmbad nutzen. „Wenn wir dann Ende August den Ausbildungsmarathon beenden, können wir definitiv von einem Rekordjahr sprechen“, freut sich Mario Goß.

Von Raik Mielke